При подготовке к строительству железной дороги Rail Baltica в Баускском крае обнаружили семь крупнокалиберных реактивных снарядов, предположительно оставшихся со времен Второй мировой войны. Всего на 19-километровом участке трассы специалисты выявили 49 взрывоопасных предметов, сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на строительную компанию E.R.B. Rail JV.

На южном участке будущей железнодорожной магистрали Rail Baltica в Латвии обнаружили боеприпасы, пролежавшие в земле, предположительно, более 80 лет. Во время обследования строительной территории в Баускском крае специалисты нашли сразу семь крупнокалиберных реактивных снарядов, находившихся в одном месте.

Находку сделали этой осенью на участке возле Мемеле, относящемся к седьмому разрешению на строительство.

По внешним признакам боеприпасы напоминают 280-миллиметровые снаряды немецкой реактивной артиллерийской системы Nebelwerfer, применявшейся во время Второй мировой войны.

Окончательная идентификация найденных предметов в сообщении компании не приводится.

На 19 километрах трассы обнаружили 49 взрывоопасных предметов

Семь крупных снарядов оказались не единственной опасной находкой.

На участке Rail Baltica от реки Иецава до Мемеле специалисты также обнаружили 150-миллиметровые артиллерийские снаряды и другие боеприпасы военного времени. В некоторых местах они находились целыми группами.

Масштаб обследования показывает, насколько тщательно приходится проверять территорию перед началом строительства.

На 19-километровом участке трассы выявили более 7300 так называемых точек аномалий — мест, где оборудование зафиксировало признаки возможного присутствия металлических предметов. В ходе проверок в 5206 случаях специалисты обнаружили металлические обломки и другие предметы, а в 1140 случаях находок не оказалось.

Всего на обследуемой территории выявлено 49 взрывоопасных предметов.

Как ищут боеприпасы под будущей железной дорогой

Перед началом масштабных земляных работ территорию Rail Baltica обследуют с помощью специализированного оборудования. Для поиска потенциально опасных участков используются в том числе беспилотники. Они помогают определить места, где могут находиться металлические предметы или неразорвавшиеся боеприпасы.

После первоначального сканирования специалисты проверяют выявленные аномалии более подробно, чтобы установить, что именно находится под землей. Если обнаруживается взрывоопасный предмет, дальнейшие действия проводятся по установленным процедурам безопасности с привлечением ответственных служб.

Такая проверка необходима, чтобы строительная техника и рабочие не столкнулись с опасными находками непосредственно во время земляных работ.

Проверено уже более 186 гектаров

По информации E.R.B. Rail JV, поиск и сканирование неразорвавшихся боеприпасов завершены на всех доступных строителям территориях будущей основной трассы общей площадью более 186 гектаров.

Однако обследовать удалось пока не все участки. В некоторых местах продолжается вырубка леса, поэтому специалисты еще не получили доступ к территории.

В компании подчеркивают, что обнаруженные боеприпасы подтверждают необходимость предварительного обследования земель, по которым пройдет новая железная дорога.

Строительство Rail Baltica продолжается на 30 километрах

Основные строительные работы в Латвии начались на южном участке Rail Baltica — от границы с Литвой в направлении Мисы. Сейчас в Баускском крае работы активно ведутся примерно на 30 километрах будущей магистрали. Строители выполняют земляные работы, создают необходимую инфраструктуру и готовят территории к следующим этапам проекта.

Финансирование строительства на 81–85% обеспечивается за счет европейского инструмента финансирования транспортной инфраструктуры, остальную часть покрывает государственный бюджет Латвии.

Сколько будет стоить Rail Baltica

Согласно последним оценкам, стоимость первого этапа Rail Baltica во всех трех странах Балтии может достичь 14,3 млрд евро. На долю Латвии приходится около 5,5 млрд евро, а с учетом индексации расходы могут увеличиться до 6 млрд евро.

Общая стоимость всего проекта в странах Балтии оценивается в 23,8 млрд евро. Для сравнения: в 2017 году предполагалось, что строительство обойдется в 5,8 млрд евро.

Rail Baltica должна соединить страны Балтии с европейской железнодорожной сетью. Проект предусматривает строительство 870 километров путей европейской ширины колеи с максимальной скоростью движения поездов до 240 км/ч.

Обнаружение боеприпасов показывает, что подготовка к строительству Rail Baltica включает не только инженерные работы, но и устранение опасностей, оставшихся со времен войны.