За первые восемь месяцев 2026 года в Латвии зарегистрировано 369 случаев возгорания транспортных средств, причем большинство пожаров произошло в легковых автомобилях. Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) предупреждает, что причиной возгорания нередко становятся технические неисправности, которые владельцы машин своевременно не устраняют, сообщает ЛЕТА.

В Латвии за восемь месяцев нынешнего года зарегистрировано 369 пожаров транспортных средств. В 266 случаях горели легковые автомобили, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе.

При этом в последние годы общее количество таких происшествий постепенно сокращается. В 2025 году пожарные зарегистрировали 523 возгорания транспортных средств — на 36 меньше, чем в 2024 году, и на 100 меньше, чем в 2023-м.

Основная часть происшествий традиционно приходится на легковые автомобили. В прошлом году они составляли 76% всех пожаров транспортных средств.

Кроме того, в 2025 году пожарные тушили 36 грузовых автомобилей, 39 единиц сельскохозяйственной техники, 13 микроавтобусов и 14 электрических средств микромобильности.

Почему загораются автомобили

Как поясняют в ГПСС, пожар в автомобиле зачастую становится следствием технических неисправностей, которые длительное время остаются без внимания.

Среди наиболее распространенных причин возгорания спасатели называют поврежденную электропроводку, утечки топлива и других технических жидкостей, а также повреждения изоляции в моторном отсеке. Признаками, которые могут свидетельствовать о технических неисправностях, являются, например, запах гари, дым, необычные звуки, перегрев или утечки жидкостей.

В службе подчеркивают, что регулярное и качественное техническое обслуживание автомобиля — один из наиболее эффективных способов снизить риск пожара и защитить водителя, пассажиров и других участников дорожного движения.

Особая опасность — аккумуляторы электросамокатов и велосипедов

Начальник ГПСС генерал Мартиньш Балтманис обращает внимание на растущую популярность электросамокатов и электровелосипедов. По его словам, владельцам такой техники необходимо особенно внимательно относиться к ее эксплуатации и зарядке.

Поврежденный аккумулятор или неправильная зарядка могут привести к пожару. Если возгорание происходит в помещении, оно способно быстро вызвать опасное задымление и затруднить эвакуацию людей.

Поэтому спасатели призывают соблюдать правила безопасной зарядки и не пользоваться техникой с поврежденными аккумуляторами.