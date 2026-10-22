Утром в четверг, 22 октября, в Риге, в районе бульвара Узварас, начались поиски человека, замеченного в воде. На место происшествия прибыли сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD).

Как сообщают спасатели, вызов поступил в 8:36. Очевидцы сообщили, что заметили человека в воде.

Прибывшие на место пожарные и спасатели приступили к обследованию акватории.

По состоянию на момент публикации исход поисковой операции оставался неизвестным. Информации о том, удалось ли обнаружить человека, пока нет.

Обстоятельства происшествия выясняются.