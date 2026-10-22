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Человек исчез в воде: в центре Риги развернулась поисково-спасательная операция 0 1453

ЧП и криминал
Дата публикации: 22.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Спасательная операция

Иллюстративное фото.

ФОТО: LETA

Утром в четверг, 22 октября, в Риге, в районе бульвара Узварас, начались поиски человека, замеченного в воде. На место происшествия прибыли сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD).

Как сообщают спасатели, вызов поступил в 8:36. Очевидцы сообщили, что заметили человека в воде.

Прибывшие на место пожарные и спасатели приступили к обследованию акватории.

По состоянию на момент публикации исход поисковой операции оставался неизвестным. Информации о том, удалось ли обнаружить человека, пока нет.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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#происшествие #Рига #Латвия #ЧП #спасатели #вода
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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