В Ропажском крае на Рижской окружной дороге столкнулись несколько автомобилей, в том числе два микроавтобуса Volkswagen. Один из них перевернулся на бок, другой получил серьезные повреждения передней части. После аварии движение оказалось ограничено одной полосой, а одну из участниц происшествия решили доставить в больницу.

Серьезное дорожно-транспортное происшествие в Ропажском крае привело к затруднениям движения на Рижской окружной дороге. После столкновения нескольких транспортных средств один микроавтобус оказался на боку, другой получил повреждения передней части, а прицеп одного из автомобилей опрокинулся, сообщает программа Degpunktā (TV3).

Еще одна машина, водитель которой пытался избежать столкновения, оказалась частично в кювете.

Из-за аварии для проезда оставалась только одна полоса. Пока на место не прибыли дополнительные полицейские экипажи, регулировать движение помогал один из участников происшествия.

«Пришлось съехать в кювет»

Пассажир автомобиля Opel Валтерс рассказал, что они с товарищами заранее заметили опасную ситуацию на дороге, но избежать последствий столкновения удалось лишь благодаря вынужденному маневру.

«Мы стояли, уже издалека видели... Другого выхода не было, пришлось съехать в кювет. Белый микроавтобус не успел вовремя затормозить, влетел в заднюю часть Caddy, у того еще и прицеп был, сильно ударил», — рассказал Валтерс.

По его словам, белый Volkswagen врезался в заднюю часть Volkswagen Caddy с прицепом. Удар оказался настолько сильным, что один из микроавтобусов опрокинулся на бок, а груз оказался возле кювета.

После происшествия Валтерс вышел из Opel и начал регулировать движение, чтобы другие водители могли безопасно объехать место аварии.

Позднее его сменили прибывшие полицейские.

«Шок сильнейший, впервые в жизни такое»

Владелец перевернувшегося Volkswagen Юрис рассказал, что события развивались настолько стремительно, что у него не было возможности предотвратить столкновение.

Мужчина признался, что произошедшее стало для него сильным потрясением.

«Шок сильнейший, впервые в жизни такое. Я даже не знаю, что нужно делать. Все живы, все целы. Жена, кажется, немного ушибла локоть... Ее отвезут в больницу», — рассказал Юрис.

По предварительной информации, серьезных травм участникам аварии удалось избежать. Однако супругу Юриса решили доставить в медицинское учреждение из-за возможной травмы локтя.

Остальные участники происшествия не пострадали.

Водитель признал, что отвлекся

Водитель белого Volkswagen, который, по словам очевидца, врезался в заднюю часть Caddy, в разговоре с журналистами Degpunktā за кадром признал свою ошибку.

Мужчина рассказал, что отвлекся от дороги, и признал себя виновным в произошедшем.

В результате столкновения автомобили получили повреждения, а движение по Рижской окружной дороге пришлось временно организовать по одной полосе.

Авария обошлась без тяжелых последствий для людей, однако невнимательность за рулем, по признанию одного из участников, привела к столкновению нескольких машин и серьезным затруднениям на дороге.