Поддельный виски, оливковое масло, дизайнерская одежда и даже картофельные чипсы — контрафакт давно перестал ограничиваться дорогими брендами. В прошлом году латвийская таможня изъяла почти 240 тысяч единиц поддельной продукции, а в самой Латвии обнаружили подпольное производство моторного масла для продажи в Италии.

Поддельные товары становятся все более серьезной проблемой для европейского рынка. Международные преступные группировки научились копировать не только дорогую одежду, парфюмерию и алкоголь, но и обычные продукты питания, которые покупатели меньше всего ожидают увидеть среди контрафакта, сообщают Новости ТВ3.

В Риге представители Патентного ведомства и Таможенного управления Службы государственных доходов (СГД) обсуждают способы выявления поддельных продуктов и алкогольных напитков.

По словам специалистов, современные технологии позволяют изготавливать упаковку, которую бывает крайне сложно отличить от оригинальной. При этом производство и распространение контрафакта стало прибыльным направлением международной организованной преступности.

Поддельный виски собирают из компонентов, заказанных в разных странах

В Патентном ведомстве объясняют, что изготовлением фальсифицированных продуктов и алкоголя могут заниматься те же трансграничные преступные группировки, которые вовлечены в торговлю наркотиками и людьми.

Производство организуют таким образом, чтобы его отдельные этапы проходили в разных странах.

Например, для партии поддельного виски стеклянные бутылки могут заказать в Китае, этикетки напечатать в другой стране, а розлив и окончательную упаковку организовать в третьей. Затем товар поступает в продажу через сеть подставных компаний.

Такая схема затрудняет выявление организаторов, а международные масштабы торговли позволяют преступникам получать значительную прибыль.

Директор Патентного ведомства Агрис Баталаускис отмечает, что среди наиболее привлекательных для подделки товаров — известные марки крепкого алкоголя, вина и оливкового масла.

«Нужно уделять этому большое внимание, потому что продукцию более низкого качества продают как высококачественную. Если говорить об алкоголе, то напитки низкого качества не подделывают. Цель — продавать низкокачественную продукцию под более престижной торговой маркой с хорошей репутацией, чтобы люди были склонны ее покупать», — объясняет Баталаускис.

По его словам, преступники стремятся заработать прежде всего на репутации известных производителей, предлагая более дешевую продукцию под дорогими брендами.

Таможенники нашли почти 9000 пачек поддельных чипсов

Контрафакт далеко не всегда связан с дорогими товарами. Иногда подделывают даже продукты, которые продаются в обычных супермаркетах.

В прошлом году латвийские таможенники выявили 67 случаев нарушения прав интеллектуальной собственности и изъяли почти 240 тысяч единиц продукции. Среди находок были одежда, игрушки, парфюмерия и картофельные чипсы.

Особенно необычным оказался контейнер, прибывший из Индии. В нем обнаружили почти 9000 пачек чипсов с незаконно использованным товарным знаком Lay’s.

Представитель отдела управления рисками Таможенного управления СГД Эгилс Миситис признает, что эта находка удивила даже опытных сотрудников.

«В прошлом году произошел феноменальный случай: удалось обнаружить контейнер с поддельными чипсами из Индии, что совершенно нетипично. Мы не ожидали, что такие продукты могут подделывать, ведь они вроде бы не слишком дорогие. У всех подделки ассоциируются с предметами роскоши. Но оказывается, что подделывают и такие вещи», — рассказал Миситис.

По его словам, контрафакт может встречаться практически в любой категории товаров.

За первые девять месяцев нынешнего года таможня выявила еще 29 случаев незаконного использования чужих товарных знаков. Поддельными были признаны более 42 тысяч единиц продукции.

Что говорят Maxima и Rimi

Журналисты обратились к крупнейшим торговым сетям Латвии, чтобы выяснить, сталкивались ли они с попытками поставок поддельного алкоголя и продуктов питания. В Maxima и Rimi сообщили, что в их практике таких случаев не было.

Обе сети объясняют это системой закупок: магазины работают с прямыми дистрибьюторами и официальными поставщиками, которые получают товары непосредственно от производителей или их уполномоченных представителей. Это позволяет проследить происхождение продукции на всех этапах поставки.

Однако определить реальные объемы контрафакта, поступающего на рынок Латвии и всего Европейского союза, специалисты не могут.

В Риге производили поддельное моторное масло для Италии

Латвия оказывается не только страной, куда поступают поддельные товары, но и местом их производства.

В августе полиция обнаружила в Риге подпольное производство моторного масла, которое затем поставляли для продажи в итальянских магазинах.

Во время операции правоохранители изъяли около 140 тысяч литров масла с незаконно нанесенными товарными знаками известных производителей — GM, Mobil 1, Castrol и Ford Motorcraft.

В Патентном ведомстве подчеркивают, что у производства контрафакта нет единого географического центра. Преступные сети действуют в разных европейских странах, постоянно меняя схемы поставок и места производства.

Выявленные случаи показывают, что поддельными могут оказаться не только предметы роскоши, но и самые привычные товары — от продуктов питания до автомобильного масла.