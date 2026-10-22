В Даугавпилсе 41-летний водитель BMW попытался уйти от полицейского преследования, но врезался в стену многоквартирного дома. После задержания мужчина продолжил вести себя агрессивно и отказался от проверки на алкоголь. В отношении него начаты два уголовных процесса.

Вечерняя погоня за автомобилем BMW в Даугавпилсе закончилась аварией возле многоквартирного дома. Пытавшийся скрыться от полиции водитель не справился с управлением и врезался в стену здания, сообщает программа Degpunktā (TV3).

Происшествие случилось около 20:30. К моменту прибытия дополнительных полицейских экипажей черный BMW стоял вплотную к дому, а сотрудники полиции пытались задержать находившегося за рулем мужчину.

Водителя вытащили из салона автомобиля. К счастью, во время аварии на пути машины не оказалось пешеходов.

Жители услышали сирены и сильный удар

Погоня привлекла внимание жителей окрестных домов.

«Я слышала очень громкие сирены, а потом такой глухой удар», — рассказала одна из жительниц дома.

Другой очевидец показал следы, оставшиеся после столкновения автомобиля со стеной.

«Он оттуда въехал прямо в дом, вот следы остались. Возможно, был пьян, скорее всего», — предположил мужчина.

Однако находился ли водитель в состоянии алкогольного опьянения, пока не установлено.

Водитель отказался проходить проверку на алкоголь

Представитель Государственной полиции Юлия Юране сообщила, что сотрудники, осуществлявшие надзор за дорожным движением, обратили внимание на BMW из-за агрессивного поведения его водителя. Когда полицейские попытались остановить автомобиль, мужчина решил скрыться.

Началось преследование, которое завершилось столкновением BMW со стеной жилого дома.

Даже после задержания 41-летний водитель продолжал вести себя агрессивно. Кроме того, он отказался проходить проверку на наличие алкоголя в организме.

Таким образом, подозрения очевидцев относительно возможного опьянения водителя пока остаются неподтвержденными.

Начаты два уголовных процесса

В результате столкновения здание получило лишь незначительные повреждения. Автомобиль убрали с места происшествия спустя несколько часов.

В отношении водителя BMW начаты два уголовных процесса, связанных с нарушениями правил дорожного движения и управлением транспортным средством под воздействием алкоголя или других одурманивающих веществ.

Кроме того, начат процесс об административном правонарушении за неподчинение законным требованиям сотрудников полиции.

Теперь мужчине предстоит отвечать не только за попытку скрыться от полиции, но и за другие обстоятельства происшествия, которые устанавливаются в рамках расследования.