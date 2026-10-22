Прокурор попросила назначить бывшему судебному исполнителю Роланду Вейнбергсу и бывшему нотариусу Инге Муцине денежные штрафы за то, что они, предположительно, обворовали пожилую женщину, которая лишилась квартиры за долги по коммунальным платежам, несмотря на то, что на ее счету были деньги, пишет LSM+. Судебный исполнитель не снял деньги со счета, а выставил ее квартиру на торги. Деньги за продажу квартиры пожилая женщина так и не получила.

Прокурор попросила назначить Вейнбергсу штраф в размере 39 000 евро и запретить ему работаь в госуправлении пять лет, а Муцине — штраф в размере 35 100 евро и запрет занимать должности в госуправлении в течение четырех лет, сообщает агентство LETA.

Кроме того, в ходе судебных прений прокурор попросила удовлетворить требования потерпевших о компенсации морального ущерба в размере 43 400 евро, взыскав эту сумму солидарно со всех обвиняемых.Рижский городской суд продолжит рассмотрение уголовного дела в отношении остальных обвиняемых 11 ноября в 14.30.

Ранее сообщалось, что Вейнбергсу предъявлено обвинение по статье Уголовного закона о мошенничестве и злоупотреблении служебным положением. Муциня обвиняется в служебном подлоге и мошенничестве. По статье Уголовного закона о мошенничестве также обвиняются Сидоренко, Оснач и Луценко.

В январе 2021 года в Госполиции было начато уголовное производство по факту возможного мошенничества в крупном размере. Предположительно, используя поддельный простой вексель, было инициировано бесспорное принудительное взыскание по векселю в рамках исполнительного производства за счет денежных средств женщины 1932 года рождения в размере 28 000 евро. Эти деньги остались после продажи недвижимости на аукционе.

В ходе расследования выяснилось, что обвиняемые аналогичным образом поступили и с другим человеком, 1964 года рождения, выманив у него более 39 000 евро.

Вейнбергс и Муцина больше не занимают должности судебного исполнителя и нотариуса (соответственно).

Ранее в прогамме TV3 Nekā personīga сообщали, что несколько лет назад у пожилой женщины Элеоноры Ляксы впервые возникли долги перед предприятием Rīgas namu pārvaldnieks (RNP), однако их удалось погасить. По мере ухудшения здоровья Ляксе стало трудно передвигаться, и одинокая пожилая женщина все реже выходила из дома и забывала регулярно оплачивать коммунальные счета. Два года назад RNP обратилось в суд из-за ее задолженности.

Общая сумма долга составляла немногим более 1000 евро. Суд вынес решение в пользу RNP, а исполнение решения было передано присяжному судебному исполнителю Вейнбергсу.

Хотя Вейнбергс имел право проверить счет задолжавшей Ляксы, на котором на момент взыскания находилось около 8000 евро, судебный исполнитель не снял деньги со счета, а выставил на аукцион единственное жилье пожилой женщины.

Квартиру пенсионерки продали на публичном аукционе за 30 700 евро. После погашения долга Ляксы перед RNP судебный исполнитель должен был перечислить оставшуюся сумму на счет пенсионерки, однако этого не произошло, сообщила в программе.

Дальняя родственница пенсионерки — внучка ее сестры — во время уборки квартиры обнаружила несколько документов, в том числе вексель.

В векселе было указано, что в апреле, через два месяца после утверждения результатов аукциона судом, пенсионерка якобы заняла 28 000 евро у некой 30-летней Кристины Луценко.

Эта сумма совпадает с остатком средств от продажи квартиры, который судебный исполнитель должен был перечислить пенсионерке, отмечает Nekā personīga.

Согласно документу, вексель был оформлен в Иманте — в то время, когда пожилая женщина уже не могла самостоятельно выходить из дома. Как отмечает программа, даже без тщательной экспертизы подписи видно, что на векселе расписалась не Лякса, а кто-то неумело попытался подделать ее подпись.

Уже через две недели после предполагаемого оформления векселя Луценко потребовала вернуть деньги, обратившись к нотариусу Муцине, а затем в суд. Дело вновь попало к судебному исполнителю Вейнбергсу. По сообщению программы, ни одно из должностных лиц не проверило, не является ли вексель поддельным, и Вейнбергс уже перечислил 28 000 евро на счет Луценко в Великобритании.

Представитель Ляксы заявила программе, что действия присяжного нотариуса вызывают серьезные подозрения, поскольку он намеренно задержал перечисление денег на счет должницы, а затем средства были переведены третьему лицу с использованием счета Луценко, зарегистрированного за пределами Латвии.

В результате всего за несколько месяцев пожилая женщина осталась не только без квартиры, но и без денег, на которые могла бы приобрести другое жилье или хотя бы оплатить пребывание в доме престарелых, отметила программа.