В среду в Риге на улице Крустпилс произошло ДТП с участием автомобиля и электросамоката. Самокатчик, ехавший без защитной экипировки, получил травмы и был доставлен в больницу. Его друг, ставший свидетелем столкновения, признался, что теперь намерен купить себе шлем.

Поездка на электросамокатах для двух друзей в Риге закончилась вызовом скорой помощи. Один из мужчин столкнулся с автомобилем, после чего оказался на капоте машины и упал на дорогу, сообщает программа Degpunktā (TV3).

Авария произошла в среду возле улицы Крустпилс. Водитель легкового автомобиля рассказал, что двигался медленно и собирался выехать на улицу, когда неожиданно почувствовал удар.

«Выезжал, посмотрел направо, налево, и вдруг бах — кто-то упал на капот», — вспоминает автомобилист.

Пострадавший самокатчик ехал без защитной экипировки и при падении получил несколько травм.

Друг пострадавшего считает, что автомобиль должен был уступить дорогу

На месте происшествия остался Виталий — друг пострадавшего, который также передвигался на электросамокате. Он дождался полиции, чтобы рассказать об обстоятельствах столкновения.

По мнению Виталия, водитель автомобиля должен был пропустить его товарища. При этом обстоятельства аварии указывают на то, что самим самокатчикам также следовало снизить скорость перед выполнением маневра.

Виталий рассказал, что они просто решили покататься.

«Там наклейка есть, все. Все сделано как положено. В Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) зарегистрирован. Просто катались. Да, ну а почему бы и нет, ведь выходные, почему бы не покататься», — говорит мужчина.

Однако журналисты Degpunktā обратили внимание, что на электросамокате пострадавшего не было видно регистрационной наклейки.

При этом отсутствие видимой наклейки само по себе не позволяет установить ни технические характеристики самоката, ни скорость, с которой он двигался в момент аварии.

После падения мужчина не мог самостоятельно подняться

Виталий рассказал, что столкновение оказалось достаточно сильным. Его товарищ жаловался на боль в спине и боку.

«Ну, что-то было со спиной, что-то с боком. Потому что он ушиб бок. Когда его сбили, он вообще не мог подняться. Потом он попросил дать ему руку, и мы помогли ему встать», — вспоминает очевидец.

На место прибыли медики скорой помощи. Пострадавшего осмотрели в автомобиле скорой, после чего приняли решение доставить его в больницу.

Точный характер полученных травм не уточняется.

Водитель автомобиля предположил, что самокатчик мог быть пьян

После аварии между участниками возникли разногласия относительно обстоятельств столкновения. Автомобилист высказал предположение, что пострадавший мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

«Можно было предположить, что он вряд ли был трезвым», — заявил водитель.

Однако Виталий эту версию не подтвердил. Сведений о результатах проверки пострадавшего на алкоголь нет.

«Куплю шлем»

Для самого Виталия авария стала поводом задуматься о собственной безопасности.

Мужчина признался, что раньше не придавал особого значения защитной экипировке, но после того, как увидел травмы друга, изменил свое отношение.

Теперь он собирается потратить часть следующей зарплаты на покупку шлема.

Происшествие стало напоминанием о том, насколько серьезными могут быть последствия столкновения электросамоката с автомобилем, особенно если водитель двухколесного транспорта не использует защитную экипировку.