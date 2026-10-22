В Латвии вступил в силу обвинительный приговор по многолетнему уголовному делу об убийствах предпринимателей и покушении на бывшего начальника Таможенного криминального управления Службы государственных доходов Владимира Вашкевича. Трое мужчин приговорены к лишению свободы на сроки от 16 до 18 лет. Ранее по этому делу выносились и пожизненные приговоры, однако они были отменены, выяснило агентство ЛЕТА.

В 2025 году вступил в силу приговор Рижского окружного суда по уголовному делу об убийствах предпринимателей и покушении на бывшего начальника Таможенного криминального управления Службы государственных доходов (СГД) Владимира Вашкевича, совершенном в 2007 году.

Как выяснило агентство ЛЕТА, окончательное наказание для трех обвиняемых составило от 16 до 18 лет лишения свободы.

Согласно приговору Рижского окружного суда от 2024 года, Мартиньш Путниньш осужден на 16 лет лишения свободы с последующим пробационным надзором сроком на полтора года.

Сергей Маркевич и Эдгар Крогерт приговорены к 18 годам лишения свободы каждый. Им также назначен пробационный надзор на полтора года и выдворение из Латвии с запретом на въезд сроком на десять лет.

Ранее обвиняемых приговаривали к пожизненному заключению

Судебное разбирательство по этому делу продолжалось много лет, а приговоры неоднократно пересматривались. В 2014 году Верховный суд отменил решение апелляционной инстанции, которым все трое обвиняемых были приговорены к пожизненному лишению свободы.

Верховный суд тогда установил, что доказательства по делу не были проверены надлежащим образом, а при вынесении приговора использовались недопустимые доказательства.

Суд также указал на нарушение права обвиняемых на справедливое и беспристрастное судебное разбирательство, гарантированного Европейской конвенцией по правам человека и Конституцией Латвии.

В 2021 году дело поступило в Верховный суд уже в четвертый раз. В 2022 году Рижский окружной суд назначил обвиняемым сроки лишения свободы, которые впоследствии остались без изменений, — 16 и 18 лет. Однако тогда срок пробационного надзора составлял три года.

В 2023 году Верховный суд, рассмотрев кассационные жалобы обвиняемых и их защитников, а также протест прокурора, постановил пересмотреть часть приговора, касающуюся пробационного надзора, сократив его срок с трех лет до полутора.

После нового рассмотрения в 2024 году Рижский окружной суд сохранил основные сроки заключения, установив пробационный надзор продолжительностью полтора года.

Этот приговор вступил в силу в 2025 году.

Убийства трех предпринимателей

Уголовное дело связано с серией резонансных преступлений, совершенных в Латвии в 2007–2008 годах. В феврале 2007 года во дворе дома на улице Слокас в Риге был застрелен предприниматель Геннадий Передельский.

В сентябре того же года в Екабпилсе, на улице Ригас, был убит предприниматель Гатис Айшпурс. В январе 2008 года в Приедкалне Гаркалнского края был застрелен предприниматель Айгарс Лусис.

Один из погибших занимался грузоперевозками, двое других работали в мясоперерабатывающем бизнесе.

В декабре 2009 года полиция объявила о раскрытии убийств нескольких предпринимателей. Впоследствии в связи с этими преступлениями перед судом предстали Путниньш, Маркевич и Крогерт.

Покушение на Владимира Вашкевича

Еще один эпизод дела связан с покушением на Владимира Вашкевича.

21 мая 2007 года возле дома на улице Экспорта в Риге был взорван автомобиль Subaru Impreza, на котором передвигался бывший руководитель Таможенного криминального управления СГД. В результате взрыва Вашкевич получил тяжелые телесные повреждения, но выжил.

Как следует из информации о судебном процессе, суд рассматривал обвинение двух лиц в убийстве, совершенном в феврале 2007 года на улице Слокас, а также обвинение всех троих в покушении на убийство Вашкевича.

Сам Вашкевич также является фигурантом уголовных дел о коррупции. Латвийские правоохранительные органы уже много лет безуспешно пытаются обеспечить его участие в судебном разбирательстве. Он находится в России.