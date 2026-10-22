Государственная полиция начала уголовный процесс по факту вырубки старовозрастного соснового леса в окрестностях Руцавы. На участке росли деревья возрастом не менее 377 лет, а сама территория была признана охраняемым биотопом европейского значения. При этом Государственная служба леса ранее заявляла, что при выдаче разрешений на вырубку не обнаружила ограничений, сообщает ЛЕТА.

Государственная полиция Латвии начала уголовный процесс в связи с вырубкой старовозрастного леса в окрестностях Руцавы, где росли сосны возрастом почти 400 лет.

Как сообщили агентству ЛЕТА в Курземском региональном управлении Госполиции, следствию предстоит установить, содержат ли обстоятельства вырубки признаки преступления.

Согласно Уголовному закону, за уничтожение или повреждение особо охраняемых биотопов либо биотопов особо охраняемых видов, если причинен существенный вред, предусмотрено наказание вплоть до пяти лет лишения свободы. Закон также допускает пробационный надзор, общественные работы или денежный штраф.

Среди вырубленных деревьев были сосны возрастом не менее 377 лет

Ранее Латвийский фонд природы установил, что на территории, находящейся в ведении «Станции исследования леса» в окрестностях Руцавы, был вырублен участок старовозрастного леса.

На нем росла сосна возрастом не менее 377 лет, а также другие деревья сопоставимого возраста. По оценке специалистов, этот участок мог быть одним из старейших сохранившихся сосновых лесов Латвии.

При этом территория имела особую природоохранную ценность: здесь был зарегистрирован охраняемый биотоп европейского значения, а также места обитания и произрастания нескольких особо охраняемых видов.

Вырубку обнаружили при проверке гнезда черного аиста

О произошедшем стало известно во время обследования известного места гнездования черного аиста на этой территории.

Как сообщает передача Латвийского радио «Открытые файлы» (Atvērtie faili), в полицию обратилась организация Puse Latvijas, занимающаяся сохранением и популяризацией биологического разнообразия латвийских лесов.

Именно после обращения по поводу уничтожения леса было начато уголовное производство.

Разрешение на вырубку выдали без ограничений

Особое внимание в этой истории вызывает позиция Государственной службы леса. Ранее ведомство сообщило агентству ЛЕТА, что при выдаче разрешений на вырубку не обнаружило ограничений, которые препятствовали бы проведению работ.

Таким образом, полиции предстоит разобраться в обстоятельствах вырубки леса, на территории которого, по информации Латвийского фонда природы, находились охраняемый биотоп и места обитания редких видов.

Пока уголовный процесс находится на стадии расследования. Информации о подозреваемых или предъявленных обвинениях не приводится.