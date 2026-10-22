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Спешили на срочный вызов, но сами попали в больницу: что известно о ДТП с полицией в Риге 0 2524

ЧП и криминал
Дата публикации: 22.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: дтп
ФОТО: скриншот видео TV3

В рижском микрорайоне Зиепниеккалнс полицейский автомобиль, направлявшийся на вызов высокой приоритетности, столкнулся с двумя легковыми машинами и перевернулся. Оба сотрудника полиции были доставлены в больницу. Следователи выясняют, кто из водителей спровоцировал аварию.

Полицейский экипаж, спешивший на срочный вызов, сам оказался в центре серьезного дорожно-транспортного происшествия в Риге. На перекрестке улиц Грауду и Калю в микрорайоне Зиепниеккалнс столкнулись три автомобиля, один из которых принадлежал полиции, сообщает программа Degpunktā (TV3).

После удара служебная Toyota перевернулась. Оба находившихся в машине полицейских получили травмы и были доставлены в больницу.

По информации муниципальной полиции, серьезных повреждений здоровья сотрудники не получили.

Что произошло на перекрестке

Незадолго до аварии полицейские получили вызов высокой приоритетности и направлялись к месту происшествия по улице Грауду. На перекрестке с улицей Калю служебная Toyota столкнулась с двумя гражданскими автомобилями — Toyota и Peugeot.

По одной из рассматриваемых версий, опасную ситуацию мог создать водитель, выехавший с улицы Калю, которая является второстепенной дорогой. Предполагается, что остальные участники движения попытались избежать столкновения, но в результате произошла авария.

Пока эта версия не подтверждена. Установить точную последовательность событий и определить ответственность участников предстоит Государственной полиции.

Местные жители жалуются на высокую скорость автомобилей

Жители окрестных домов утверждают, что на этом участке дороги опасные ситуации возникают регулярно. Сергей, живущий неподалеку, приехал к перекрестку уже после столкновения.

«Я в это время работал. Я приехал, когда все уже произошло. Я видел только, как пытались перевернуть автомобиль обратно на колеса. Здесь не хватает лежачих полицейских, потому что здесь ездят очень быстро. И поэтому, конечно, становится опасно», — рассказал он программе Degpunktā.

По мнению местного жителя, установка искусственных неровностей могла бы снизить скорость движения и сделать перекресток безопаснее.

Полиция устанавливает виновника аварии

После происшествия проезжую часть практически полностью очистили. Обломки служебного автомобиля и другие последствия столкновения убрали с дороги на обочину.

Расследованием занимается Государственная полиция, которая изучает действия всех трех водителей.

«Выясняются обстоятельства происшествия, в том числе действия водителей транспортных средств, участвовавших в аварии. Также собираются доказательства, чтобы установить, действия какого водителя привели к столкновению», — сообщила представитель Государственной полиции Элина Приедите.

Пока не установлено, чьи действия стали причиной ДТП и каким образом произошло опрокидывание служебной машины.

Таким образом, вместо прибытия на срочный вызов полицейский экипаж оказался в больнице, а обстоятельства столкновения трех автомобилей теперь предстоит восстановить следователям.

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#полиция #ДТП #скорость #травмы
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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