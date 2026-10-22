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Воздушная тревога в Латгалии отменена: угроза сохранялась около 40 минут 4 1591

ЧП и криминал
Дата публикации: 22.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Воздушная тревога
ФОТО: BB.LV/AI

В четверг, 22 октября, в Краславском и Резекненском краях Латвии объявили жёлтый уровень предупреждения о возможной угрозе в воздушном пространстве. Однако уже примерно через 40 минут Национальные вооружённые силы (НВС) сообщили, что угроза миновала.

Как сообщает bb.lv со ссылкой на НВС, предупреждение было объявлено около 12:30. Жители двух краёв получили соответствующие сообщения через систему сотового оповещения.

Примерно через 40 минут поступило новое уведомление — о завершении потенциальной угрозы.

Жёлтый уровень предупреждения является низшим из двух предусмотренных уровней опасности и не требует от населения каких-либо специальных действий.

Военные усилили контроль над восточной границей

Национальные вооружённые силы сообщили, что совместно с союзниками по НАТО постоянно контролируют воздушное пространство Латвии, чтобы иметь возможность незамедлительно реагировать на потенциальные угрозы.

Кроме того, на восточную границу страны направлены дополнительные подразделения для усиления противовоздушной обороны.

В НВС подчёркивают, что на фоне продолжающейся войны России против Украины сохраняется вероятность новых инцидентов, связанных с приближением иностранных беспилотников к воздушному пространству Латвии или его нарушением.

Подобные предупреждения уже объявлялись

В течение 2026 года жители Латгалии и Видземе неоднократно получали сообщения о возможной угрозе с воздуха.

В нескольких случаях беспилотные летательные аппараты падали на территории Латвии и взрывались.

Предположительно, эти происшествия были связаны с дронами, задействованными в российско-украинской войне.

При этом военные отмечают, что не все предупреждения означали фактическое нарушение латвийского воздушного пространства. Иногда беспилотники лишь приближались к границе, а оповещения рассылались в профилактических целях.

В случае с предупреждением 22 октября Национальные вооружённые силы не сообщили о подтверждённом вторжении беспилотника в воздушное пространство Латвии. Известно лишь, что возможная угроза была объявлена около 12:30 и снята примерно через 40 минут.

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#НАТО #Латвия #безопасность #дроны #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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