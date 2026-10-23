В поселке Варпас Елгавского края 66-летний мужчина получил ожоги при пожаре в сарае. Местные жители услышали взрыв и бросились тушить огонь, опасаясь, что пламя перекинется на соседние постройки.

Происшествие случилось на этой неделе в поселке Варпас, где жители используют расположенные возле домов сараи не только для хранения вещей, но и в качестве мастерских, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

По словам местных жителей, пострадавший мужчина регулярно занимался ремонтом автомобилей в своем сарае. В день происшествия соседи услышали громкий взрыв, после которого начался пожар.

На помощь мужчине бросился молодой человек, оказавшийся поблизости. Вместе с другими жителями он пытался остановить распространение огня до приезда пожарных.

«Я принес несколько ведер воды. Говорили, что, наверное, взорвался бензин или какая-то канистра. Мне кажется, брюки у него прилипли к коже. Потом приехали службы, все залили, чтобы не было сильного огня. Его отнесли к скорой помощи», — рассказал очевидец.

Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание. Спасатели работали на месте около часа, а 66-летнего мужчину с ожогами доставили в больницу.

Точная причина пожара пока неизвестна. Полиция продолжает выяснять обстоятельства происшествия. Версия о взрыве бензина или емкости с горючим основана на рассказах очевидцев и официально не подтверждена.

Пожар встревожил владельцев соседних сараев. Некоторые постройки старые и сухие, а на чердаках до сих пор хранится сено. Жители опасались, что огонь быстро распространится на соседние помещения.

Особенно переживала местная жительница Зинаида, чей курятник находится всего в нескольких метрах от сарая, где произошел пожар.

«У него там всякие антенны и разные провода. Посмотришь — просто опасно. Ну вот и загорелось. Я говорила, что однажды мы сгорим! Счетчик он сам сделал и установил», — рассказала женщина.

Впрочем, предположения соседки о возможных проблемах с электропроводкой пока ничем не подтверждены.

К счастью, пожар удалось остановить в пределах одного сарая. Соседние постройки не пострадали, а куры и петух Зинаиды остались невредимы.

Происшествие обошлось без распространения огня на соседние строения, однако для 66-летнего мужчины закончилось госпитализацией с ожогами.