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Наехал на пешехода и устроил разборки: полиция ищет водителя Škoda 0 330

ЧП и криминал
Дата публикации: 23.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: ДТП

Иллюстративное фото.

ФОТО: BB.LV/AI

Необычный дорожный инцидент произошёл в Елгаве: после наезда на пешехода водитель не только не сообщил о случившемся полиции, но и вступил в конфликт с пострадавшим. Затем мужчина сел в автомобиль и уехал. Пешехода с травмами доставили в больницу, а полиция теперь разыскивает водителя и свидетелей происшествия.

Как сообщает bb.lv со ссылкой на Государственную полицию, авария произошла в четверг, 22 октября, на перекрёстке улиц Сталгенес (Staļģenes iela) и Лиготая (Līgotāja iela) в Елгаве.

По предварительной информации, автомобиль Škoda Fabia серого цвета совершил наезд на мужчину-пешехода.

За рулём находился мужчина приблизительно 60 лет.

После наезда началась ссора

По данным полиции, после столкновения водитель вышел из автомобиля. Между ним и сбитым пешеходом возник конфликт.

После этого автомобилист покинул место происшествия, не сообщив об аварии в установленном законом порядке.

Пострадавший пешеход получил травмы. Его доставили в медицинское учреждение.

Информация о характере и тяжести повреждений пока не приводится.

Полиция ищет свидетелей

В связи с происшествием начат процесс об административном правонарушении.

Сотрудники полиции устанавливают точные обстоятельства и причины ДТП.

Правоохранительные органы обращаются ко всем, кто видел происшествие на перекрёстке улиц Сталгенес и Лиготая, с просьбой предоставить имеющуюся информацию.

Полиция также призывает самого водителя серой Škoda Fabia связаться с правоохранительными органами.

За сутки в Латвии произошло 117 ДТП

По данным Государственной полиции, за минувшие сутки в стране зарегистрировано 117 дорожно-транспортных происшествий.

В шести авариях пострадали семь человек, в том числе два пешехода и два велосипедиста.

Происшествие в Елгаве пока остаётся предметом расследования. Полиции предстоит установить все обстоятельства наезда, последовавшего конфликта и отъезда водителя с места аварии.

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#полиция #Латвия #ДТП #травмы
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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