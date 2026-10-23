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Не рассчитал габариты: в Бауске огромная фура устроила переполох на дороге 0 132

ЧП и криминал
Дата публикации: 23.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: ДТП

Кадр из видео sadursme.lv

Неудачный манёвр крупногабаритного грузовика в Бауске закончился повреждением дорожной инфраструктуры и затруднением движения. Прицеп тяжёлой машины зацепил и повалил фонарный столб, а также повредил дорожные ограждения.

Дорожное происшествие случилось в Бауске, на кольцевой развязке улицы Кална.

Во время выполнения манёвра крупногабаритный грузовик боковой частью прицепа задел опору уличного освещения. От удара столб упал, одновременно были повреждены дорожные ограждения.

В результате происшествия одна из полос движения оказалась заблокирована, что осложнило проезд других автомобилей.

На месте аварии сопровождающие крупногабаритный груз регулировали движение транспорта. Тем временем водитель грузовика вместе с другими участниками перевозки убирал повреждённые конструкции с проезжей части.

Информация о пострадавших в сообщении не приводится.

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#транспорт #ДТП
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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