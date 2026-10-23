Неудачный манёвр крупногабаритного грузовика в Бауске закончился повреждением дорожной инфраструктуры и затруднением движения. Прицеп тяжёлой машины зацепил и повалил фонарный столб, а также повредил дорожные ограждения.

Дорожное происшествие случилось в Бауске, на кольцевой развязке улицы Кална.

Во время выполнения манёвра крупногабаритный грузовик боковой частью прицепа задел опору уличного освещения. От удара столб упал, одновременно были повреждены дорожные ограждения.

В результате происшествия одна из полос движения оказалась заблокирована, что осложнило проезд других автомобилей.

На месте аварии сопровождающие крупногабаритный груз регулировали движение транспорта. Тем временем водитель грузовика вместе с другими участниками перевозки убирал повреждённые конструкции с проезжей части.

Информация о пострадавших в сообщении не приводится.