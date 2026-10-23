На улице Таргалес в Вентспилсе пожар охватил ряд деревянных сараев и вынудил жителей соседнего двухэтажного дома покинуть свои квартиры. Среди эвакуированных были люди с ограниченной подвижностью. Огонь уничтожил хозяйственные постройки и хранившиеся в них вещи.

Пожар произошел во дворе жилого дома на улице Таргалес. Пламя быстро распространилось по деревянным сараям, расположенным всего в нескольких метрах от двухэтажного здания, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

Ситуацию осложняло то, что большинство жильцов дома имеют нарушения опорно-двигательного аппарата. Из-за сильного задымления спасателям пришлось эвакуировать людей из квартир.

Местная жительница Байба рассказала, что первой заметила признаки пожара, когда находилась на улице.

«Я как раз здесь курила. Смотрю — вроде какой-то красный огонек, но подумала, что это пустые бутылки. Потом повалил дым, и я сказала соседке, чтобы она вызвала пожарных. Они приехали и всех нас эвакуировали», — вспоминает женщина.

Пожар охватил площадь 80 квадратных метров. Спасателям удалось остановить распространение огня, прежде чем он добрался до жилого дома и остальных хозяйственных построек.

Однако несколько сараев серьезно пострадали. Вместе с ними сгорели вещи, которые жильцы хранили годами, в том числе велосипеды, детский спортивный инвентарь и хозяйственные принадлежности.

«Пожар был здесь. В следующем сарае сгорели велосипед и ручная тележка. Еще дальше — детские велосипеды и скейтборды», — рассказала очевидец Диана.

По словам соседей, некоторые сараи были настолько переполнены вещами, что внутри почти не оставалось свободного места.

«У соседки сверху сарай был забит всякими вещами. Дочь еще вчера принесла дополнительные мешки. Она тащит домой все подряд. Сарай был переполнен», — рассказала Байба.

После пожара среди жильцов возникли разные предположения о причинах возгорания. Байба не исключала, что кто-то мог случайно бросить непотушенную сигарету.

Однако хозяйка одного из пострадавших сараев Галина заподозрила умышленный поджог. По ее мнению, пожар мог быть связан с прежним конфликтом с людьми, которые когда-то ночевали возле хозяйственных построек.

«Это сделали те презренные негодяи, сами подожгли, потому что были обижены из-за прошлого года, когда они здесь спали в такие страшные морозы», — предположила женщина.

Впрочем, Государственная полиция эту версию опровергла. По данным правоохранителей, расследование установило, что умышленного поджога на улице Таргалес не было.

Благодаря действиям пожарных огонь не добрался до жилого дома, однако несколько хозяйственных построек и имущество их владельцев были уничтожены.