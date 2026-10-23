В частном доме в Елгаве обнаружили мертвого мужчину с признаками насильственной смерти. Находившаяся вместе с ним женщина получила травмы и была госпитализирована. По предварительной информации, трагедии предшествовал конфликт между супругами.

На место происшествия в Елгаве прибыли медики, полиция и эксперты. В одном из частных домов было обнаружено тело мужчины с повреждениями, предположительно нанесенными острым предметом, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

В доме находилась и женщина, которая также получила травмы. Ее доставили в больницу. По имеющейся информации, состояние пострадавшей стабильное.

По неофициальным сведениям, незадолго до трагедии между супругами произошла ссора, во время которой в ход могли пойти ножи. Однако точная последовательность событий пока не установлена.

Несмотря на обнаруженные у мужчины повреждения, полиция на данном этапе не считает, что его смерть обязательно стала результатом действий другого человека.

«По первоначальной информации, на данный момент нет подозрений в том, что в отношении мужчины было совершено преступное деяние. Однако Государственная полиция начала уголовный процесс, чтобы выяснить обстоятельства случившегося и причину смерти мужчины», — сообщила представитель Госполиции Мадара Шершнева.

Таким образом, следствию предстоит установить, как именно мужчина получил смертельные повреждения и какую роль в произошедшем сыграл семейный конфликт.

Местные жители рассказали журналистам, что дом, в котором произошла трагедия, сдается в аренду, а жильцы в нем часто меняются. Семья, оказавшаяся в центре происшествия, также поселилась здесь сравнительно недавно.

У соседей здание имеет недобрую репутацию, однако никаких подтверждений связи предыдущих событий в доме с нынешней трагедией нет.

Окончательный ответ на вопрос, что произошло между супругами и почему погиб мужчина, должно дать расследование.