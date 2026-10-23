Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Смертельная авария в Латвии: BMW врезался в дерево, водитель погиб 1 250

ЧП и криминал
Дата публикации: 23.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: ДТП

Иллюстративное фото.

ФОТО: BB.LV/AI

В пятницу, 23 октября, в Кулдигском крае произошла тяжёлая дорожная авария. Легковой автомобиль BMW врезался в дерево. Водитель погиб от полученных травм, а находившаяся в машине пассажирка была доставлена в больницу.

Как сообщает bb.lv со ссылкой на Государственную полицию, информация о происшествии поступила правоохранителям около 15:00.

Авария произошла в Кабильской волости Кулдигского края, на автодороге Тукумс — Кулдига.

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля BMW по пока не установленным причинам врезался в дерево.

В результате столкновения водитель получил смертельные травмы и скончался.

Пассажирка автомобиля также пострадала. Её доставили в медицинское учреждение. Информация о тяжести полученных ею травм пока не сообщается.

На месте происшествия работают оперативные службы. Из-за аварии одна полоса движения заблокирована.

Сотрудники Государственной полиции выясняют обстоятельства и причины трагедии.

×
#Латвия #ДТП #трагедия #травмы
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: пожар
Изображение к статье: сгоревший сарай
Изображение к статье: дом
Изображение к статье: дтп

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как избавиться от хрена народными средствами
Дом и сад
Изображение к статье: Латвийская армия
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Черешня
Еда и рецепты
Изображение к статье: Шесть основных правил ухода за золотыми украшениями
Дом и сад
Изображение к статье: Калвиньш и Ривжа
Бизнес
Изображение к статье: Лавровый лист
Дом и сад
Изображение к статье: Как избавиться от хрена народными средствами
Дом и сад
Изображение к статье: Латвийская армия
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Черешня
Еда и рецепты

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео