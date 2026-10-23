В пятницу, 23 октября, в Кулдигском крае произошла тяжёлая дорожная авария. Легковой автомобиль BMW врезался в дерево. Водитель погиб от полученных травм, а находившаяся в машине пассажирка была доставлена в больницу.

Как сообщает bb.lv со ссылкой на Государственную полицию, информация о происшествии поступила правоохранителям около 15:00.

Авария произошла в Кабильской волости Кулдигского края, на автодороге Тукумс — Кулдига.

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля BMW по пока не установленным причинам врезался в дерево.

В результате столкновения водитель получил смертельные травмы и скончался.

Пассажирка автомобиля также пострадала. Её доставили в медицинское учреждение. Информация о тяжести полученных ею травм пока не сообщается.

На месте происшествия работают оперативные службы. Из-за аварии одна полоса движения заблокирована.

Сотрудники Государственной полиции выясняют обстоятельства и причины трагедии.