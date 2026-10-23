Ночная охота в Огрском крае обернулась для 54-летнего мужчины огромными финансовыми потерями и уголовным делом. Охотник застрелил трёхлетнего бурого медведя — животное, находящееся в Латвии под особой защитой. Теперь ему назначен штраф в размере 31 200 евро. Кроме того, мужчина уже возместил почти 30 тысяч евро ущерба, причинённого природе.

Как сообщила представитель прокуратуры Кристине Паэгле, 22 октября прокуратура Рижского региона завершила уголовный процесс по делу о незаконном уничтожении особо охраняемого животного.

Обвиняемый признал вину, раскаялся и согласился с назначенным наказанием.

Один выстрел с охотничьей вышки

Происшествие случилось в октябре 2025 года в Огрском крае.

Во время официально согласованной ночной охоты мужчина находился на возвышении возле площадки для подкормки диких животных.

В тёмное время суток здесь разрешалось охотиться на кабанов, енотовидных собак и лисиц.

Однако внимание охотника привлёк бурый медведь.

Мужчина произвёл по животному один прицельный выстрел из карабина. От полученного ранения медведь погиб.

В ходе охоты использовалось оружие с тепловизионным прицелом.

Как отмечалось ранее, места подкормки кабанов нередко привлекают и медведей, которые также приходят туда в поисках пищи.

Медведя уже погрузили в прицеп

О незаконной охоте стало известно 31 октября 2025 года.

Сотрудники Государственной лесной службы обнаружили убитого медведя в Тауру́пской волости Огрского края.

К тому моменту охотник вызвал помощника, чтобы погрузить тушу животного в автомобильный прицеп.

Именно во время погрузки инспекторы и выявили нарушение.

На месте происшествия находились двое мужчин — 1972 и 1976 годов рождения.

Полицейские начали уголовный процесс, изъяли охотничье оружие и тушу незаконно добытого животного, находившуюся в прицепе. Были назначены необходимые экспертизы.

Следствие установило, что смертельный выстрел произвёл мужчина 1972 года рождения.

Второй участник в совершении преступления не участвовал, поэтому уголовное производство в отношении него прекратили.

Убитому медведю было всего три года.

Штраф — 31 200 евро, ущерб природе — ещё 29 600

Следствие установило, что уничтожение особо охраняемого животного причинило окружающей среде ущерб на сумму 29 600 евро.

Управление охраны природы потребовало возмещения этой суммы.

Обвиняемый полностью компенсировал причинённый ущерб.

Однако этим финансовые последствия не ограничились.

Прокурор назначила мужчине денежный штраф в размере 31 200 евро.

Таким образом, общая сумма штрафа и компенсации составила:

31 200 + 29 600 = 60 800 евро.

При определении наказания прокуратура учитывала характер преступления, причинённый ущерб, личность обвиняемого, а также признание им вины и раскаяние.

Отягчающих обстоятельств установлено не было.

Поэтому уголовное дело завершили постановлением прокурора о наказании без передачи дела на судебное рассмотрение.

Охотнику грозило до пяти лет лишения свободы

Согласно Уголовному закону Латвии, за уничтожение особо охраняемых животных предусмотрены различные виды наказания.

В зависимости от обстоятельств виновному могут назначить лишение свободы на срок до пяти лет, пробационный надзор, общественные работы или денежный штраф.

Закон также позволяет завершить определённые категории уголовных дел постановлением прокурора о наказании.

Именно такой порядок был применён в данном случае.

Мужчина признал свою вину и согласился с решением прокуратуры.

Впервые удалось установить виновного

Особенность этого дела заключается ещё и в том, что правоохранительным органам впервые удалось не только обнаружить факт незаконного убийства медведя, но и установить человека, который его застрелил.

Ранее в Латвии уже фиксировались случаи незаконной добычи медведей.

Однако, по информации правоохранительных органов, установить виновных в этих случаях не удавалось.

Теперь расследование впервые завершилось конкретным наказанием.

Почему в Латвии нельзя охотиться на медведей?

Бурый медведь относится к особо охраняемым видам животных, и охота на него в Латвии запрещена.

Его защита предусмотрена европейским природоохранным законодательством, в частности директивой ЕС о сохранении природных местообитаний, дикой фауны и флоры.

Первый латвийский план охраны бурого медведя был разработан и утверждён ещё в 2003 году.

Его цель — обеспечить благоприятное состояние популяции этого вида в Балтийском регионе и способствовать её устойчивому восстановлению на территории Латвии.

При этом документ не устанавливает конкретного срока достижения цели, а также минимального или максимально допустимого количества животных.

Сколько медведей живёт в Латвии?

По имеющимся оценкам, популяция бурого медведя в Латвии постепенно восстанавливается.

Сейчас в стране насчитывается приблизительно 200 медведей.

Для сравнения: в соседней Эстонии обитает более 1000 этих животных.

Несмотря на восстановление численности, бурый медведь продолжает оставаться особо охраняемым видом, поэтому его незаконное уничтожение влечёт серьёзную ответственность.

Цена одного выстрела

История в Огрском крае показывает, насколько дорого может обойтись нарушение природоохранного законодательства.

Один выстрел во время ночной охоты привёл к гибели молодого медведя, уголовному преследованию и финансовым последствиям на общую сумму 60 800 евро.

При этом даже полная компенсация ущерба природе не освободила охотника от уголовного наказания.

И главный итог этой истории заключается не только в размере штрафа: впервые в Латвии удалось довести дело о незаконном убийстве медведя до установления виновного и назначения наказания.