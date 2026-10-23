На улице Кришьяня Барона в Риге 70-летний водитель потерял управление автомобилем, задел встречную машину и врезался в фасад здания. Автомобиль полностью перегородил тротуар, однако, к счастью, в момент аварии на его пути не оказалось пешеходов.

Авария произошла возле дома № 98 на улице Кришьяня Барона, где расположено кафе. Утром местные жители увидели необычную картину: автомобиль Nissan стоял вплотную к стене здания, перекрыв весь тротуар, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

Удар был настолько громким, что его услышали сотрудники кафе, находившиеся на кухне.

«Мы ничего не видели, были на кухне. Только услышали звук. Потом вышли. Мужчина не пострадал, повреждены только машина и наши скамейки. Мы помогли ему открыть двери и выйти. С ним все было в порядке», — рассказала повар заведения.

Как выяснилось позже, столкновением со зданием авария не ограничилась. По информации полиции, перед тем как оказаться на тротуаре, водитель выехал на встречную полосу и задел другой автомобиль.

Происшествие могло иметь гораздо более серьезные последствия. Улица Кришьяня Барона отличается интенсивным движением транспорта, включая трамваи, а тротуарами активно пользуются пешеходы и велосипедисты. В момент аварии на пути Nissan никого не оказалось.

После происшествия территорию возле кафе привели в порядок. Однако следы столкновения остались: у одной из скамеек сломаны несколько нижних опор, а на поверхности видна краска с кузова автомобиля.

Почему 70-летний водитель потерял управление, пока неизвестно. Полиции еще предстоит установить обстоятельства аварии. Не исключается, что мужчина мог задремать за рулем или отвлечься от дороги, однако подтверждения этим версиям пока нет.

В результате аварии водитель не пострадал, но происшествие вновь показало, насколько опасной может стать потеря управления автомобилем на оживленной городской улице.