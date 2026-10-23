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В Риге прошла полицейская операция: задержаны восемь человек, очевидцы сообщают о звуках выстрелов 0 45

ЧП и криминал
Дата публикации: 23.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: полиция

Иллюстративное фото.

Госполиция Латвии задержала восемь человек в ходе операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Риге и ее окрестностях. В социальных сетях появилось видео с полицейскими автомобилями, на котором слышны звуки, напоминающие выстрелы. Правоохранители пока не раскрывают подробности операции.

В Рижском регионе прошла полицейская операция, связанная с противодействием незаконному обороту наркотических веществ. В результате были задержаны восемь человек, сообщили агентству LETA в отделе общественных отношений Государственной полиции.

Оперативные мероприятия проводились 21 октября в Риге и ее окрестностях. В полиции подтвердили факт задержания восьми человек, однако не уточнили, какие именно наркотические вещества фигурируют в деле и какие действия им инкриминируются.

Правоохранители также не раскрывают места проведения операции и обстоятельства задержаний.

Как пояснили в Госполиции, более подробная информация пока не предоставляется в интересах следствия.

Тем временем в социальных сетях распространилась видеозапись, сделанная девушкой. На кадрах видны несколько полицейских автомобилей, а на фоне слышны звуки, похожие на выстрелы.

При этом официального подтверждения того, что во время операции применялось огнестрельное оружие, нет. Также неизвестно, при каких именно обстоятельствах была сделана запись.

Пока полиция не сообщает, связаны ли все восемь задержанных между собой, а также какие процессуальные решения приняты в отношении этих людей.

Расследование обстоятельств предполагаемого незаконного оборота наркотиков продолжается.

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#Рига #полиция #Латвия #социальные сети #следствие #задержание #наркотики
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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