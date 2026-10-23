Голливудский актёр Клинт Иствуд добился победы в многолетнем судебном разбирательстве с литовской рекламной компанией, которая без его разрешения использовала имя и изображение знаменитости для продвижения продукции с каннабидиолом (CBD). Апелляционный суд Литвы оставил в силе решение о взыскании 200 тысяч евро компенсации с бывшего руководителя компании.

Как сообщает bb.lv со ссылкой на BNS, бывший руководитель ликвидированной литовской компании интернет-рекламы Mediatonas Гедрюс Бучинскас обязан выплатить голливудскому актёру Клинту Иствуду и представляющей его компании Garrapata компенсацию в размере 200 тысяч евро.

Такое решение принял Апелляционный суд Литвы, оставив в силе постановление суда нижестоящей инстанции.

На этой неделе суд отклонил апелляционную жалобу Бучинскаса. Решение вступило в силу немедленно, однако его ещё можно обжаловать в Верховном суде Литвы.

Судебная коллегия пришла к выводу, что размер причинённого финансового ущерба был оценён надлежащим образом.

При этом суд уточнил, что компенсация в размере 200 тысяч евро должна быть разделена поровну между Иствудом и компанией Garrapata.

Фальшивые интервью и реклама от имени актёра

Суд установил, что компания Mediatonas без согласия Иствуда или его представителей использовала имя и изображение актёра на своих интернет-сайтах для рекламы продукции, содержащей каннабидиол (CBD).

Более того, компания публиковала поддельные статьи, в которых утверждалось, будто голливудская звезда сама употребляет эти продукты и рекомендует их другим.

Таким образом, у потенциальных покупателей создавалось ложное впечатление, что известный актёр поддерживает рекламируемую продукцию.

В мае Клайпедский окружной суд пришёл к выводу, что подобная реклама нарушала права Иствуда.

Суд подчеркнул, что имя, репутация и изображение знаменитости имеют самостоятельную экономическую ценность, а их использование без разрешения причиняет материальный ущерб.

Используя имя и изображение актёра без его согласия, а также приписывая ему вымышленные высказывания, Mediatonas нарушила положения Гражданского кодекса и Закона о рекламе Литвы.

Компанию ликвидировали, чтобы избежать выплат?

Отдельное внимание суд уделил действиям бывшего руководителя Mediatonas.

Апелляционный суд пришёл к выводу, что Бучинскас действовал недобросовестно: он не только незаконно использовал образ актёра, но и воспользовался процедурой ликвидации компании, чтобы избежать расчётов с кредиторами.

В частности, Бучинскас не включил Иствуда и Garrapata в список кредиторов предприятия, не инициировал процедуру неплатёжеспособности и не обеспечил сохранность оставшихся активов компании.

Вместо этого он передал имущество предприятия самому себе, лишив истцов возможности получить причитающиеся им средства.

Ранее литовский суд уже признал действия Mediatonas и её руководителя недобросовестными, заключив, что ликвидация предприятия была попыткой избежать ответственности за незаконную деятельность.

Дело рассматривали несколько раз

Нынешнее решение стало результатом длительного судебного процесса.

Апелляционный суд рассматривал дело уже в третий раз.

Дважды материалы возвращались в Клайпедский окружной суд для повторного рассмотрения. Судьи указывали на необходимость более тщательной оценки размера ущерба, ответственности ответчика и причинно-следственной связи между его действиями и понесёнными потерями.

Первоначально сумма компенсации составляла 250 тысяч евро.

Однако после оценки масштабов рекламной кампании, доступности материалов в интернете и уровня известности актёра размер компенсации был уменьшен до 200 тысяч евро.

Теперь эта сумма окончательно подтверждена Апелляционным судом, хотя возможность обращения в Верховный суд сохраняется.

В США Иствуду присудили более шести миллионов долларов

История началась задолго до нынешнего решения литовского суда.

Ещё в 2020 году Клинт Иствуд подал в суд Лос-Анджелеса два иска против трёх производителей и рекламодателей продукции с CBD.

Поводом стала опубликованная в интернете статья, в которой утверждалось, что актёр поддерживает употребление продуктов из конопли.

Кроме того, Иствуд подал иск против десяти компаний интернет-торговли, обвинив их в манипулировании результатами поисковых систем с использованием его имени.

В одном из исков говорилось о поддельном интервью, оформленном под материал американской телепрограммы Today телеканала NBC.

Для придания публикации достоверности использовалась настоящая фотография Иствуда, сделанная во время его участия в этой программе.

Однако содержание интервью было сфабриковано, а материал дополнялся инструкциями по покупке рекламируемых продуктов из конопли.

В 2021 году американский суд постановил взыскать с Mediatonas 6,1 миллиона долларов (около 5,26 миллиона евро) в пользу представляющей Иствуда компании Garrapata.

Однако к тому времени литовская компания была ликвидирована.

В результате Иствуд и Garrapata попытались взыскать 5,27 миллиона евро непосредственно с её бывшего руководителя Бучинскаса.

Истцы утверждали, что тот намеренно ликвидировал предприятие, чтобы избежать выплаты компенсации.

Прибыльную компанию закрыли на фоне судебного разбирательства

В ходе рассмотрения дела литовский суд установил, что Бучинскас знал о судебном процессе в США как до ликвидации Mediatonas, так и во время неё.

По мнению суда, именно это обстоятельство побудило его ликвидировать успешную и прибыльную компанию.

Mediatonas была основана в 2017 году, зарегистрирована в Таурагском районе Литвы и занималась разработкой интернет-сайтов.

Согласно финансовой отчётности, в 2020 году выручка предприятия достигла 4,425 миллиона евро, а чистая прибыль составила 524 800 евро.

По сравнению с 2019 годом выручка увеличилась на 44,7%, а чистая прибыль — на 85,2%.

При этом на конец 2020 года, как и в предыдущие годы, компания не располагала долгосрочными активами.

Несмотря на хорошие финансовые показатели, предприятие впоследствии было ликвидировано.

Чем завершилось дело?

Литовский Апелляционный суд подтвердил, что использование имени, изображения и репутации Клинта Иствуда в рекламе без его согласия являлось незаконным.

Суд также признал недобросовестными действия бывшего руководителя рекламной компании, связанные с её ликвидацией и распоряжением активами.

Теперь Бучинскас должен лично выплатить 200 тысяч евро компенсации, которая будет поровну разделена между актёром и компанией Garrapata.

Хотя первоначально американский суд присудил Иствуду более шести миллионов долларов, в рамках нынешнего разбирательства в Литве подтверждена значительно меньшая сумма.

Это дело показывает, что использование образа знаменитости в рекламе без разрешения может привести к серьёзным финансовым последствиям не только для компании, но и лично для её руководителя.