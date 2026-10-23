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За клюквой под прицелом дронов: в латвийском заповеднике ловят нарушителей 0 372

ЧП и криминал
Дата публикации: 23.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сборщик клюквы
ФОТО: BB.LV/AI

Поход за клюквой может закончиться административным наказанием. Этой осенью в природном заповеднике Тейчи начато уже 25 дел о нарушениях, связанных с незаконным пребыванием на охраняемой территории и сбором ягод. Инспекторы используют беспилотники, позволяющие обнаруживать сборщиков даже в самых отдалённых уголках болота.

Как сообщает bb.lv со ссылкой на Управление охраны природы (DAP), сбор ягод в природном заповеднике Тейчи строго запрещён. Исключение делается лишь на четыре дня в сентябре — и только для жителей определённых окрестных волостей.

Ограничения действуют для защиты одного из крупнейших нетронутых верховых болот в странах Балтии.

Клюкву ищут люди, людей — беспилотники

Директор Латгальской региональной администрации Управления охраны природы Анда Зейзе объясняет, что болото Тейчи представляет собой уникальную и чрезвычайно уязвимую экосистему, служащую убежищем для редких видов растений и животных.

Поэтому уже более 40 лет присутствие людей и сбор клюквы на этой территории строго ограничены.

Главная задача — обеспечить естественное развитие природных процессов без вмешательства человека.

Для этого инспекторы регулярно проводят рейды и усиленные проверки. Контроль осуществляется не только в разрешённые дни сбора ягод, но и до них, после них, а также в течение всего остального сезона.

Особую роль в поиске нарушителей играют современные технологии.

«Во время рейдов мы активно используем дроны, которые позволяют с воздуха быстро обнаруживать любое передвижение людей даже в труднодоступных и отдалённых частях болота», — рассказала Зейзе.

Четыре дня в году — и только для местных

В зоне регулируемого режима заповедника существует лишь одно исключение из запрета на сбор клюквы.

Местным жителям разрешается собирать ягоды в течение четырёх специально установленных дней сентября.

В 2026 году такими днями были 12, 13, 19 и 20 сентября.

Однако воспользоваться этим правом могут далеко не все желающие.

Разрешение распространяется исключительно на жителей, задекларировавших место жительства в следующих волостях:

  • Метриенская, Баркавская, Мурмастиенская и Вараклянская волости Мадонского края;
  • Аташиенская волость Екабпилсского края.

Кроме того, ягоды разрешается собирать только вручную.

В разрешённые дни нарушений почти не было

По информации представителя Управления охраны природы Байбы Ралле, во время четырёх разрешённых дней ситуация оставалась относительно спокойной.

Инспекторы проверяли, действительно ли сборщики ягод являются местными жителями и не используют ли запрещённые приспособления.

В результате были начаты лишь два административных процесса.

Однако за пределами разрешённого периода ситуация оказалась значительно хуже.

За незаконное пребывание на территории заповедника и сбор ягод в запрещённое время начаты ещё 23 административных процесса.

Таким образом, общее число дел этой осенью достигло 25.

Почему даже обычный сбор ягод опасен для болота?

Специалисты подчёркивают, что ограничения связаны не только с охраной редких растений.

Болото Тейчи является важным местом кормления и отдыха перелётных птиц, в том числе журавлей и гусей.

Кроме того, болотная экосистема восстанавливается чрезвычайно медленно.

Даже обычное хождение по болотной растительности способно причинить ей вред, поскольку чувствительный растительный покров легко повреждается при вытаптывании.

Особенно опасны механические приспособления для сбора ягод.

Они повреждают и вырывают корни ягодных кустарничков, нарушая естественное состояние растительности.

Именно поэтому использование таких устройств на территории заповедника категорически запрещено.

Где можно собирать клюкву без подобных ограничений?

Управление охраны природы напоминает, что в Латвии существует немало других болот, где разрешён свободный сбор ягод.

Например, неподалёку от Тейчи находится Большое Пелечарское болото (Lielais Pelečāres purvs), где сбор ягод допускается без подобных ограничений.

Собирать ягоды можно и на многих других болотах, расположенных на территории государственных лесов.

Однако перед поездкой специалисты рекомендуют проверить природоохранный статус выбранной территории.

Сделать это можно в системе управления природными данными ozols.gov.lv, где указаны охраняемые территории, их зонирование и действующие ограничения.

Крупнейший заповедник Латвии

Природный заповедник Тейчи был создан в 1982 году.

Сегодня это крупнейший природный заповедник Латвии, занимающий территорию площадью более 19 тысяч гектаров.

Он имеет международный природоохранный статус и включён в список Рамсарских угодий — водно-болотных территорий международного значения.

Главная цель охраны Тейчи — сохранение нетронутой болотной экосистемы и обеспечение безопасной среды обитания для редких видов растений и животных.

Поэтому даже несколько килограммов собранной клюквы могут обернуться неприятностями для нарушителя. А благодаря беспилотникам рассчитывать на то, что инспекторы не заметят человека посреди огромного болота, становится всё сложнее.

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#Латвия #экология #ограничения #беспилотники
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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