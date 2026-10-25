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Белорусы пытают мигрантов и заставляют повреждать границу Латвии – прокурор 5 1545

ЧП и криминал
Дата публикации: 25.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Граница Латвии и Беларуси.

Граница Латвии и Беларуси.

ФОТО: president.lv

Нелегальных мигрантов на белорусской стороне пытают и принуждают повреждать инфраструктуру Латвии. Об этом следует из слов прокурора Департамента защиты интересов государственной безопасности Генеральной прокуратуры Андриса Алексеева, сказанных в эфире программы Латвийского телевидения (ЛТВ).

В июле Генеральная прокуратура ЛР возбудила уголовный процесс в связи с действиями должностных лиц белорусской пограничной службы, организующих нелегальную миграцию в Латвию.

Как сообщает ЛТВ, «миграционный маршрут» стоит около 5000 долларов, а расчёты чаще всего производятся в криптовалюте. Маршрут пролегает через Россию в Беларусь, а затем — в лагеря вблизи границы, где мигранты ждут сигнала к её пересечению.

Как заявили в латвийской прокуратуре, мигранты проводят в белорусских лагерях несколько дней, а иногда остаются там надолго — даже на несколько месяцев, если им не удаётся пересечь границу.

Прокурор Алексеев рассказал, что мигрантов регулярно посещают люди в форменной одежде. Они выстраивают их в очередь и по фотографиям проверяют, оплатили ли те незаконное пересечение границы.

«Если люди не заплатили, им предлагают выбор: либо их отправляют повреждать нашу инфраструктуру, либо им наносят телесные повреждения или подвергают пыткам иным способом, чтобы заставить согласиться на предложение пойти и повредить инфраструктуру Латвии», — рассказал Алексеев.

По данным прокуратуры, вредительские действия выражались в систематическом срыве работы латвийской пограничной охраны: повреждалась инфраструктура охраны границы, что препятствовало выполнению задач пограничной службы и снижало её эффективность.

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Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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