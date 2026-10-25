В Риге, на перекрёстке улиц Августа Деглава и Улброкас, произошло серьёзное ДТП с участием двух грузовых автомобилей. По словам очевидцев, водителю одной из фур стало плохо за рулём. На место происшествия прибыла бригада реаниматологов.

По предварительной информации, жёлтый грузовик, двигавшийся по улице Улброкас, пересёк зелёную зону и выехал на улицу Августа Деглава, где столкнулся с другим грузовым автомобилем.

На место аварии прибыли сотрудники Службы неотложной медицинской помощи, в том числе реанимационная бригада.

Один из очевидцев, проезжавший мимо места происшествия, сообщил, что водителю жёлтой фуры стало плохо и медики проводили реанимационные мероприятия.

Не исключено, что резкое ухудшение самочувствия водителя произошло ещё до столкновения и могло стать причиной потери управления грузовиком.

Официальной информации о состоянии пострадавшего пока нет. Точные обстоятельства аварии и её причины предстоит установить.