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«Вспышки, искры, растерянность, паника» — пассажирка поезда Vivi пережила сильный испуг 0 2359

ЧП и криминал
Дата публикации: 25.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Vivi
ФОТО: LETA

Вчерашняя вечерняя поездка по маршруту Рига — Елгава обернулась для одной из пассажирок крайне неприятным происшествием: из-за технической неисправности людям пришлось эвакуироваться из поезда.

Однако, как рассказала очевидец, самым страшным оказалась не сама техническая проблема, а пугающая эвакуация и полное отсутствие информации, пишет la.lv.

Пассажирка, поделившаяся своим опытом в соцсети Threads, ехала поездом, который отправился из Риги в 18:35. Она описала произошедшее как травмирующий опыт: «Огромный шум, вспышки света, искры, растерянность, паника…»

«Самое абсурдное во всей этой ситуации — эвакуация без каких-либо чётких инструкций. Открыли одни двери и пустили всех цепочкой идти по рельсам мимо упавших проводов», — возмущается она. Пассажирка подчёркивает, что люди оказались в полном неведении: никто не объяснял, что происходит, чего ожидать и как вообще добираться домой.

Вся информация распространялась лишь на уровне слухов среди самих пассажиров.

Опыт Аннии разделяет и другая пассажирка, которая ожидала поезд из Риги: этот состав так и не отправился. Она также указывает на почти трагикомичную ситуацию с информированием: «Машинист пару раз что-то говорил, но в вагоне ничего нельзя было разобрать — только едва слышное бормотание».

О том, что рейс отменён, женщина узнала лишь из мобильного приложения Vivi. В результате ей пришлось вместе с детьми искать альтернативный транспорт.

Тем временем сам пассажирский перевозчик Vivi вчера опубликовал сообщение в социальной сети Facebook, предупредив, что «из-за повреждения контактной сети на линии Елгава возможны задержки поездов и отмена рейсов».

Компания пообещала по возможности направлять на маршруты дизельные поезда, а также призвала пассажиров подавать заявления на возврат стоимости билетов или компенсацию понесённых расходов. Перевозчик принёс извинения за доставленные неудобства.

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Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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