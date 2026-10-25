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Жертвам насилия католиков выплатят по 250 тысяч долларов США 2 1085

ЧП и криминал
Дата публикации: 25.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: католицизм

Архиепархия римско-католической церкви Нью-Йорка согласилась выплатить более $800 млн для урегулирования исков более 1,3 тыс. человек, заявивших о сексуальном насилии со стороны священнослужителей и мирян. Об этом сообщила газета New York Times.

Каждый истец сможет получить единовременную выплату в размере не менее $250 тыс. Помимо финансовой стороны в условиях соглашения прописано, что архиепархия обнародует имена обвиняемых священнослужителей и будет обновлять этот список на своем веб-сайте.

Для выплаты компенсаций архиепархия сократила свой операционный бюджет на 10% и продала часть имущества, включая штаб-квартиру и принадлежащий ей земельный участок в восточной части Манхэттена.

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Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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