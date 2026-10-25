Архиепархия римско-католической церкви Нью-Йорка согласилась выплатить более $800 млн для урегулирования исков более 1,3 тыс. человек, заявивших о сексуальном насилии со стороны священнослужителей и мирян. Об этом сообщила газета New York Times.

Каждый истец сможет получить единовременную выплату в размере не менее $250 тыс. Помимо финансовой стороны в условиях соглашения прописано, что архиепархия обнародует имена обвиняемых священнослужителей и будет обновлять этот список на своем веб-сайте.

Для выплаты компенсаций архиепархия сократила свой операционный бюджет на 10% и продала часть имущества, включая штаб-квартиру и принадлежащий ей земельный участок в восточной части Манхэттена.