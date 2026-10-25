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Животное в розыске? После столкновения с диким животным погиб водитель 2 3481

ЧП и криминал
Дата публикации: 25.10.2026
LETA
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В Иецавской волости Баускского края после столкновения с диким животным погиб водитель, сообщили в Государственной полиции.

По первоначальной информации, в 13:54 на автодороге P93 произошло столкновение дикого животного с автомобилем VW. В результате автомобиль съехал с проезжей части.

В аварии погиб водитель автомобиля, а пассажирка с травмами доставлена в медицинское учреждение. Полиция ведет расследование.

За прошедшие сутки зарегистрировано 103 дорожно-транспортных происшествия. В них пострадали 15 человек.

Оформлено 454 административных протокола о нарушениях правил дорожного движения, в том числе 216 за превышение скорости и один за агрессивное вождение.

Задержано 13 пьяных водителей, в 10 случаях начаты уголовные дела.

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Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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