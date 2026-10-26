Крупная автобусная авария произошла на северо-востоке Испании, неподалёку от Барселоны. Пассажирский автобус съехал с дороги и упал с 20-метрового склона. По последним опубликованным данным, пострадали не менее 83 человек, семеро из них находятся в критическом состоянии. Спасатели не исключают, что число жертв может увеличиться.

Как сообщает bb.lv со ссылкой на испанский общественный телеканал RTVE, авария произошла вечером 25 октября в районе населённого пункта Фогарс-де-Монклус (Fogars de Montclús), расположенного к северо-востоку от Барселоны.

По предварительной информации, автобус по пока не установленной причине съехал с проезжей части и рухнул вниз по склону высотой около 20 метров.

На место направили 23 машины скорой помощи и два вертолёта

Масштаб происшествия потребовал привлечения большого количества экстренных служб.

К месту аварии прибыли 23 машины скорой помощи, два медицинских вертолёта, пожарные расчёты и специалисты горноспасательной службы.

Из-за сложного рельефа местности спасательная операция оказалась особенно трудной.

Пострадавших доставили в больницы Жироны, Барселоны и Гранольерса.

По информации RTVE, семь человек находятся в критическом состоянии.

На момент публикации сведений о погибших не поступало. Однако спасатели не исключают, что последствия аварии могут оказаться ещё тяжелее.

Спасатели всю ночь искали возможных пострадавших

Особую тревогу вызывает характер местности, где произошло ДТП.

Спасатели допускают, что во время падения некоторые пассажиры могли оказаться выброшенными из автобуса.

Кроме того, не исключается, что кто-то мог попасть под транспортное средство.

В связи с этим пожарные и спасательные службы продолжали поиски в районе аварии в течение ночи.

Сколько человек находилось в автобусе, пока неизвестно

По данным экстренных служб, точное количество пассажиров установить пока не удалось.

Известно, что автобус выполнял роль маршрутного шаттла, курсировавшего между кемпингом и населённым пунктом Фогарс-де-Монклус.

По пути транспортное средство делало остановки, на которых пассажиры могли садиться и выходить.

Это осложняет установление точного числа людей, находившихся в салоне в момент происшествия.

Власти Каталонии следят за ситуацией

Президент Каталонии Сальвадор Илья выразил серьёзную обеспокоенность произошедшим.

Он сообщил, что поддерживает постоянную связь с местными властями и следит за развитием ситуации.

Причины аварии устанавливаются.

Пока неизвестно, что именно привело к съезду автобуса с дороги — техническая неисправность, дорожные условия, человеческий фактор или другие обстоятельства.

Спасательные службы продолжают выяснять обстоятельства происшествия и проверять, все ли находившиеся в автобусе люди найдены.