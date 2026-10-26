Производители поддельного алкоголя и продуктов питания используют все более сложные схемы, иногда вовлекая в них сотрудников легально работающих предприятий. В Латвии также выявляют случаи подмены сырья, сокрытия происхождения товаров и фальсификации маркировки. Эксперты предупреждают, что подделки угрожают не только интересам производителей, но и здоровью потребителей.

Подделка алкогольных напитков и продуктов питания становится все более сложной проблемой для контролирующих органов Латвии и других стран Евросоюза. Производители фальсификата совершенствуют методы работы, а в схемах изготовления и распространения поддельного алкоголя иногда участвуют даже сотрудники легальных предприятий.

Как сообщает агентство LETA, об этом говорилось на ежегодном семинаре Патентного ведомства и Таможенного управления Службы государственных доходов (СГД), посвященном защите интеллектуальной собственности и выявлению подделок в пищевой отрасли.

Участники семинара «Эффективные методы защиты прав интеллектуальной собственности — 2026. Выявление и контроль подделок в пищевой отрасли», состоявшегося на прошлой неделе, отметили, что борьба с фальсификатом требует все более тесного сотрудничества между государственными учреждениями, предпринимателями и правообладателями.

По словам экспертов, нарушители постоянно совершенствуют способы производства и распространения поддельной продукции, поэтому выявлять такие схемы становится сложнее.

Заместитель директора Таможенного управления СГД Санита Дзене подчеркнула, что для эффективной борьбы с подделками необходимы совместные действия как на национальном, так и на европейском уровне.

«Защита прав интеллектуальной собственности становится все сложнее, поэтому скоординированные действия и обмен опытом с заинтересованными сторонами особенно важны для укрепления защиты интеллектуальной собственности и внутреннего рынка Европейского союза от подделок», — заявила Дзене.

Она добавила, что нельзя допускать ситуаций, когда недобросовестные участники рынка злоупотребляют доверием потребителей и нарушают законодательство.

Хотя поддельные товары обычно ассоциируются с одеждой известных брендов, электроникой и предметами роскоши, серьезной проблемой остается и фальсификация продуктов питания и напитков. В отличие от многих других категорий контрафактной продукции, такие подделки могут представлять непосредственную угрозу здоровью покупателей.

Директор Центра мониторинга нарушений прав интеллектуальной собственности Ведомства интеллектуальной собственности ЕС (EUIPO) Патрисия Гарсия-Эскудеро Маркес подчеркнула важную роль таможенных служб в защите потребителей и добросовестных производителей.

Эксперты рассказали, что мошенничество в пищевой отрасли может принимать самые разные формы. Один из распространенных способов — замена дорогого сырья более дешевым без соответствующего указания на упаковке. В других случаях производители указывают недостоверный состав продукта, скрывают его реальное происхождение или используют маркировку, вводящую покупателей в заблуждение.

В качестве примера участники семинара привели мед из Китая, который в действительности представляет собой сахарный продукт.

Отдельное внимание было уделено фальсификации алкогольных напитков. По словам экспертов, подделываются как дорогие вина, так и известные бренды крепкого алкоголя. Более дешевую продукцию при этом выдают за элитные напитки.

Особую обеспокоенность вызывает усложнение схем производства и распространения такого алкоголя. Эксперты отметили, что к мошеннической деятельности могут привлекаться даже сотрудники предприятий, которые официально работают на рынке и занимаются легальным бизнесом.

Подобные нарушения выявляются и в Латвии.

Руководитель отдела анализа информации и быстрого реагирования Продовольственно-ветеринарной службы Артис Мелдерис рассказал, что случаи мошенничества в пищевой отрасли страны чаще всего связаны с использованием более дешевого сырья, сокрытием происхождения продукции и подменой маркировки.

Еще одной темой семинара стали поддельные лекарства и пищевые добавки. Эксперты предупредили, что такая продукция может представлять прямую угрозу общественному здоровью, поскольку ее состав не всегда соответствует заявленному. В продаже встречаются препараты с недостоверной маркировкой, неподходящим составом и даже средства, которых вообще нет на легальном фармацевтическом рынке.

При этом распространение подобной продукции уже не ограничивается сомнительными интернет-аптеками. По наблюдениям экспертов, жители Евросоюза все чаще приобретают потенциально опасные лекарства и пищевые добавки через социальные сети, платформы электронной коммерции, а также в салонах красоты и спортивных клубах. Покупатели при этом могут не осознавать рисков, связанных с происхождением и составом приобретенных средств.

Практические сложности борьбы с подделками обсуждались и на отдельной экспертной дискуссии, состоявшейся 22 октября. Участники отметили, что государственным учреждениям необходимо эффективнее собирать и анализировать имеющиеся данные. Это позволило бы выявлять не только отдельные случаи продажи фальсификата, но и более крупные сети распространения поддельной продукции, а также организаторов таких схем.

Серьезной проблемой остается электронная коммерция, где установить происхождение товара и ответственность участников цепочки поставок бывает особенно сложно. Эксперты также обратили внимание на трудности привлечения к ответственности торговцев, которые сами могли быть введены в заблуждение поставщиками относительно подлинности продукции.

Дополнительным препятствием становится недостаточная заинтересованность правообладателей в судебных разбирательствах. В некоторых случаях продолжительность и стоимость юридических процедур оказываются настолько значительными, что потенциальная выгода от защиты своих прав не оправдывает затраченных ресурсов.

В обсуждениях участвовали представители Патентного ведомства, Министерства юстиции, Таможенного управления, Инспекции здравоохранения, Государственной полиции, Рижского городского суда, Продовольственно-ветеринарной службы и других организаций. К дискуссии также присоединились специалисты Европейского бюро по борьбе с мошенничеством, Таможенной службы Кипра и Латвийской ассоциации профессиональных патентных поверенных.

Участники сошлись во мнении, что борьба с поддельными товарами требует постоянного обмена информацией, координации между ведомствами и сотрудничества с бизнесом.