В наше драматическое, геополитическое время судьбы отдельных людей и даже групп общества выглядят ничтожными соломинками на фоне грандиозных глобальных завихрений. Тем не менее старый добрый ЕСПЧ по-прежнему действует.

В Страсбурге уже два года заседает латвийский судья Артурс Кучс, а МИД содержит специальное Бюро представителя Латвии в международных институтах прав человека под руководством Элины Луизе Витолы.

Стране пришлось заплатить на 30% больше

В прошлом году, между прочим, общая сумма компенсаций, которые суд в Страсбурге обязал выплатить Латвию, составила 26 000 евро, что на 6000 евро больше, чем годом ранее. Впрочем, как указывается в отчёте нашего представителя, «как и в предыдущие годы, в отношении Латвии всё больше было таких решений, по которым ЕСПЧ иски отклонил или нарушений не констатировал».

Дабы попасть в Страсбург, судебное дело должно в Латвии пройти, что называется, все круги ада — вплоть до Сената Верховного суда. Затем жалоба направляется в Европейский суд по правам человека, где проходит первоначальную оценку. Уже на этом этапе отсеивается подавляющее количество жалоб.

Тех счастливчиков, которым удаётся проскочить первоначальный фильтр Страсбурга, ожидает рассмотрение дела единоличным судьёй, комитетом из трёх судей или палатой из семи судей. Отдельные дела передаются на рассмотрение Большой палаты, состоящей из 17 судей. Там выносится постановление, за исполнением которого следит уже Комитет министров Совета Европы.

Со своей стороны, Бюро латвийского МИДа представляет позицию государства, даёт пояснения по делам, в которых фигурируют физические или юридические лица из ЛР, или, не дай бог, какое-то европейское государство обращается против Латвии. Всего же за последние 29 лет — с 27 июня 1997 года, когда молодая республика присоединилась к Европейской конвенции по правам человека, — нашим дипломатам пришлось представлять позицию государства по 468 делам, в том числе по пяти в 2025 году.

Мы — в десятке антирейтинга

«Жалобы отклонили как очевидно необоснованные» — таковыми в 2025 году были признаны в Страсбурге 306 жалоб из Латвии, причём большинство из них исключили из списков ЕСПЧ попросту из «процессуальных соображений, не запрашивая пояснений правительства».

При этом число желающих пожаловаться на Латвию в последние годы резко упало. Так, если в 2000 году было 109 жалоб, в 2004 году (наше вступление в ЕС и НАТО) — 332, то абсолютный максимум был достигнут в 2020 году — 414. В прошлом же году насчитывалось всего 120 таких жалоб.

Несмотря на это, Латвия продолжает оставаться государством, жители которого относительно часто недовольны национальной правовой системой и жалуются на неё в Страсбург. Наша республика занимает восьмое место среди 46 государств, находящихся под юрисдикцией Европейского суда по правам человека.

Первую тройку составляют балканские государства: Черногория, Босния и Герцеговина, Сербия. Высокие позиции занимают также Турция, Украина и Хорватия. Последняя лидирует среди собственно государств Евросоюза, поскольку ЕСПЧ принимает жалобы против всех государств — участников Европейской конвенции по правам человека.

Исключение составляют Россия (перестала быть участницей Конвенции в 2022 году) и Беларусь, которая никогда к ней не присоединялась.

Влиятельные дела

Impact («Влияние») — так ЕСПЧ в соответствии со своей стратегией, принятой в 2021 году, обозначает те судебные разбирательства, которые «имеют потенциал существенно повлиять на рамки международного или национального права». Из Латвии в минувшем году таковым было признано одно дело, а годом ранее — шесть.

«Говоря иными словами, в целом сложность латвийских дел возрастает, — признаёт представительство ЛР в ЕСПЧ. — Дела главным образом затрагивают вопросы обоснованности заключения под стражу и продления срока содержания под стражей (четыре дела), но одно дело — вопрос свободы высказывания».

К примеру, Большая палата ЕСПЧ рассматривала дело «Х. М. М. и другие против Латвии». В нём фигурировали «нарушения гарантированных прав в связи с инструментализацией мигрантов на латвийско-белорусской границе».

Со стороны нашей страны пояснения представили МВД, Бюро внутренней безопасности и Государственная пограничная охрана. К рассмотрению привлекли также Польшу, Литву и Финляндию.

7500 евро компенсации за прослушку

Такую сумму ЕСПЧ обязал наше государство выплатить в связи с проигрышем в 2025 году дела № 55091/15 «Рябинин и другие против Латвии». В постановлении были констатированы нарушения Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод в части статьи 8 (право на уважение частной жизни и корреспонденции) и статьи 13 (право на эффективное средство правовой защиты). Истцы обратились с жалобой на необоснованное прослушивание их телефонов, при этом у них не было реальных инструментов обжалования секретных судебных решений.

1600 евро в качестве компенсации вреда и 2000 евро на покрытие судебных издержек постановил ЕСПЧ выплатить в прошлом году по делу № 31381/17 «Криевиня против Латвии». В соответствии всё с той же Конвенцией — на сей раз статьёй 1 Протокола № 1 (защита права собственности) и уже упомянутой статьёй 8 — пострадавшей была признана Майя Криевиня, дочь известного предпринимателя Юлийса Круминьша, которая в процессе рассмотрения своего уголовного дела в Латвии безвозвратно лишилась портативного компьютера и содержавшейся на нём информации.

Лембергс и Римшевич проиграли государству

Как видит уважаемый читатель, даже в случае победы суммы компенсаций от ЕСПЧ выглядят довольно скромно. Да ведь не в деньгах счастье — ибо богатый и знаменитый Айварс Лембергс, к примеру, потребовал в своей жалобе символическую по своему размеру компенсацию — 5000 евро, а также 2550 евро на покрытие судебных издержек.

Так бывший олигарх оценил свой урон от действий забытого ныне министра охраны среды и регионального развития Эдмундса Спруджса, который за два года своей работы в 2011–2013 годах отметился отстранением Лембергса от поста мэра Вентспилса.

Айварсу Лембергсу везёт на рыбалке, но не в Страсбургском суде.

Однако суд признал жалобу Лембергса неприемлемой и отклонил её, указав, что заявитель не исчерпал все доступные внутригосударственные средства правовой защиты.

Точно так же в пользу государства завершилось в Страсбурге и рассмотрение жалоб бывшего президента Банка Латвии Илмара Римшевича, жаловавшегося на несоразмерность своего задержания и обвинения должностными лицами в совершении преступлений. Хотя вот в другой юридической инстанции — Суде Евросоюза — бывший главный банкир добился признания незаконным решения о своём отстранении от должности.

Но вместо того, чтобы получить 151 000 евро недополученной зарплаты, его всё же настигла национальная Фемида с новым шестилетним приговором. Который он, опять же, отбывать отнюдь не торопится, ожидая рассмотрения кассационной жалобы в Верховном суде. А там и очередной Страсбург!

Сеньор Агостиньо требует ответа

Ну, с такими жалобщиками понятно — они бьются за свой интерес. Гораздо сложнее, когда Латвия попадает под общую гребёнку. К примеру, принципиальный сеньор Дуарте Агостиньо составил иск против Португалии и ещё 32 государств, обвинив их в недостаточных мерах по борьбе с изменением климата. И такую цидулю в ЛР должны были официально рассмотреть и составить ответ.

Так что, если очень хочется в Страсбург, — можете жаловаться, конечно. Но шансы не так чтобы очень велики…