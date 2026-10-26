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Из Таллина вышел, до Хельсинки не дошёл: что произошло с паромом Tallink 0 3757

ЧП и криминал
Дата публикации: 26.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Паром MyStar

Фото: Tallink

Утром в понедельник, 26 октября, пассажирский паром MyStar компании Tallink отправился из Таллина в Хельсинки, однако вскоре был вынужден вернуться в порт из-за технической неисправности. Компания отменила запланированные на этот день рейсы судна.

Как сообщает эстонское общественное вещание ERR, паром MyStar вышел из Таллина в 7:30 утра, но продолжить путешествие не смог. Из-за обнаруженной технической проблемы судно развернулось и вернулось в Таллинский порт.

Руководитель отдела коммуникаций Tallink Меэлис Компус сообщил, что неисправность обнаружена в машинном отделении парома.

При этом точную причину поломки специалисты пока не установили. Неизвестно также, сколько времени потребуется для её устранения и когда MyStar сможет вернуться к обычному расписанию.

Как теперь добраться до Хельсинки?

Несмотря на отмену рейсов MyStar, морское сообщение между столицами Эстонии и Финляндии продолжается.

По информации Tallink, пассажиров и грузовых клиентов на маршруте обслуживают другие суда компании — Megastar и Victoria I.

В обычном режиме паромы Tallink отправляются между Таллином и Хельсинки примерно с трёхчасовым интервалом. Сам переход через Финский залив занимает около двух часов.

Компания уже уведомила пассажиров об изменениях и организовала работу телефонной службы поддержки. Клиентам, пользующимся грузовыми перевозками, дополнительную информацию обещали предоставить в течение дня.

Tallink принесла извинения всем пассажирам, чьи планы оказались нарушены.

Путешественникам, собирающимся отправиться из Эстонии в Финляндию или обратно, рекомендуется заранее проверить статус своего рейса и информацию о бронировании.

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Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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