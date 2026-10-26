Пока литовские пограничники борются с сигаретами, прилетающими из Беларуси на воздушных шарах, всё большую долю нелегального табачного рынка занимают поддельные изделия из Латвии. По словам руководства пограничной службы Литвы, контрабандные маршруты заметно изменились.

Исполняющий обязанности главы Службы охраны государственной границы Литвы Донатас Шкарнулис заявил в эфире LRT, что доля контрабандных сигарет из Беларуси постепенно сокращается, тогда как поставки поддельных табачных изделий из Латвии увеличиваются.

По его словам, если рассматривать ситуацию за несколько последних лет, именно поддельная табачная продукция из Латвии теперь занимает большую долю нелегального рынка, чем сигареты, поступающие из Беларуси.

Воздушные шары перестали быть столь эффективными

Литовские власти связывают изменение ситуации с усилением борьбы против контрабандистов, использующих метеорологические шары для переправки сигарет через белорусско-литовскую границу.

По словам Шкарнулиса, в прошлом году к уголовной ответственности по делам, связанным с подобными перевозками, привлекли около 200 человек. В нынешнем году расследуются ещё десятки таких случаев.

Количество перехваченных грузов, доставляемых воздушными шарами, в 2026 году сократилось примерно втрое по сравнению с прошлым годом. При этом объём табачных изделий, переправленных таким способом, уменьшился приблизительно наполовину.

Согласно данным литовской пограничной службы, в 2026 году были перехвачены 182 партии сигарет, доставленных воздушными шарами из Беларуси. В 2025 году таких случаев было 635, а в 2024-м — 226.

Контрабандисты используют и беспилотники

Воздушные шары остаются не единственным способом незаконной доставки сигарет.

В этом году литовские пограничники также перехватили 67 беспилотников, перевозивших нелегальную табачную продукцию из Беларуси. Для сравнения: в 2025 году было перехвачено 59 таких дронов, а в 2024-м — 54.

Шкарнулис отметил, что результаты борьбы с контрабандой стали возможны благодаря совместной работе пограничников, полиции и таможни, а также оперативным мероприятиям и досудебным расследованиям.

Контрабанда стала вопросом национальной безопасности

Из-за массового использования воздушных шаров для доставки сигарет в Литве объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня.

В ходе операций правоохранительных органов возникли также подозрения в причастности отдельных сотрудников пограничной службы и полиции к контрабандным схемам.

Литовские власти рассматривают нарушения воздушного пространства воздушными шарами, запускаемыми с территории Беларуси, как элемент гибридной атаки со стороны Минска.

При этом новая тенденция показывает, что сокращение контрабанды на одном направлении не обязательно означает исчезновение нелегального рынка: по оценке литовской пограничной службы, всё более заметную роль в нём играет поддельная табачная продукция из Латвии.