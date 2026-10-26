После массовых разграблений магазинов во Франции на торговых интернет-платформах появились подозрительно дешевые товары известных брендов. Покупатели из Латвии тоже могут столкнуться с такими предложениями, а приобретение краденой вещи грозит не только потерей денег, но и возможными вопросами со стороны полиции.

Дорогие сумки, парфюмерия, косметика и даже коллекционные карточки Pokémon — после разграбления магазинов во Франции в интернете начали появляться объявления о продаже товаров, похожих на похищенные во время беспорядков, сообщают Новости ТВ3.

Особое внимание привлекли предложения с необычно низкими ценами. Однако установить, действительно ли конкретная вещь была украдена, зачастую невозможно.

Французские власти уже обратили внимание на ситуацию. 19 октября представители правительства встретились с руководством Vinted и других торговых платформ. Компании пообещали усилить проверку подозрительных объявлений, сообщать о возможных нарушениях и сотрудничать с правоохранительными органами.

Может ли краденый товар попасть в Латвию?

Торговля между жителями стран Евросоюза практически не ограничена географическими границами. Вещь, выставленная на продажу во Франции, может оказаться у посредника в другой стране, а затем попасть к покупателю в Латвии.

Журналисты обнаружили на Vinted объявление о продаже бежевой сумки Louis Vuitton почти за 1500 евро. Оно было опубликовано всего за три дня до проверки, а местонахождением продавца была указана Польша.

При этом никаких доказательств связи конкретной сумки с ограблениями во Франции нет. Само по себе появление дорогого товара на платформе не означает, что он был похищен.

Представитель отдела управления рисками Таможенного управления Службы государственных доходов Эгилс Миситис пояснил, что международная торговля между частными лицами разрешена.

«Параллельная торговля, когда товары продаются из одной юрисдикции в другую, когда люди имеют право торговать на международном уровне, — здесь никаких запретов нет», — отметил он.

При этом таможня преимущественно контролирует товары, пересекающие внешнюю границу, а не сделки между жителями стран ЕС.

Вместо украденного оригинала можно получить подделку

Еще одна опасность для покупателей — мошенники, которые могут использовать новости о разграбленных магазинах для продажи контрафактных товаров.

Например, продавец может намекать, что дорогая сумка или духи были похищены из магазина люксового бренда, и этим объяснять необычно низкую цену. На деле покупателю могут отправить дешевую подделку. По словам Миситиса, существует риск, что среди оригинальных товаров окажутся подделки, которые продавцы используют для получения дополнительной прибыли.

Особенно часто объектами незаконной торговли становятся сумки, шарфы, броши и другие аксессуары известных брендов. Проблема в том, что современные подделки иногда настолько качественные, что отличить их от оригинала без специальных знаний практически невозможно.

«Обычному человеку, к сожалению, сравнительно трудно это определить. Во многих случаях способы выявления подделок весьма специфичны, поэтому правоохранительные органы связываются с владельцами прав интеллектуальной собственности», — рассказал директор Патентного ведомства Агрис Баталаускис.

Если подлинность товара вызывает сомнения, он рекомендует обращаться в полицию или Центр защиты прав потребителей.

Полиция может изъять покупку даже после оплаты

Покупка вещи, которая впоследствии окажется украденной, может обернуться серьезными неприятностями.

В Государственной полиции Латвии поясняют, что крупные международные торговые платформы сотрудничают с правоохранительными органами, расследующими разграбления магазинов во Франции. Это сотрудничество помогает устанавливать не только продавцов, но и покупателей похищенного имущества.

Если выяснится, что приобретенная вещь была добыта преступным путем, полиция может ее изъять. При этом факт оплаты не гарантирует, что покупатель сможет сохранить товар.

Правоохранители также будут выяснять, действовал ли человек добросовестно или понимал, что приобретает украденное имущество. От этого зависит оценка его возможной ответственности.

Таким образом, покупатель рискует остаться и без приобретенной вещи, и без потраченных денег.

Есть ли такие товары в Латвии?

На данный момент у Государственной полиции нет информации о том, что товары, похищенные во время беспорядков во Франции, уже попали в Латвию. Тем не менее правоохранители призывают покупателей проявлять осторожность, особенно если дорогие брендовые вещи предлагаются по цене, значительно отличающейся от обычной.

Подозрительно низкая стоимость, отсутствие убедительных подтверждений происхождения товара и рассказы о его якобы криминальном прошлом — поводы отказаться от сомнительной сделки.

Главный риск заключается в том, что привлекательное предложение на международной торговой платформе может обернуться покупкой подделки или изъятием товара в рамках уголовного расследования.