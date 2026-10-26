В нидерландском сафари-парке Beekse Bergen произошла трагедия: во время работы с хищниками на опытную сотрудницу напала пантера.

Женщина получила тяжелейшие травмы головы и шеи. Несмотря на проведённую операцию, её состояние ухудшилось настолько, что врачи опасаются за её жизнь. Шансы на выздоровление оцениваются как крайне низкие.

Инцидент произошёл в сафари-парке Beekse Bergen, расположенном в городе Хилваренбек на юге Нидерландов. Как сообщает нидерландская телерадиокомпания NOS, нападение произошло в помещении, где содержатся две персидские пантеры.

Около 11 часов утра полиция получила сообщение о происшествии. Несмотря на тяжёлые ранения, сотрудница сумела самостоятельно подать сигнал тревоги с помощью портативной рации.

На место немедленно прибыли бригады скорой помощи, также был направлен медицинский вертолёт. Пострадавшей оказали экстренную помощь и доставили в больницу.

Операция прошла успешно, но состояние женщины ухудшилось

В больнице пострадавшую срочно прооперировали. По информации администрации сафари-парка, хирургическое вмешательство прошло успешно, однако состояние женщины с самого начала вызывало серьёзные опасения.

Она пережила ночь после нападения, но затем её состояние ухудшилось.

Как сообщает региональная телерадиокомпания Omroep Brabant, пациентку продолжают держать в состоянии медикаментозного сна. Она не приходит в сознание и не реагирует на обращения.

Администрация Beekse Bergen подтвердила, что состояние сотрудницы критическое, а вероятность выздоровления крайне мала.

Врачи опасаются, что женщина может не пережить последствия нападения.

Женщина находилась в помещении с двумя пантерами

По предварительной информации, в момент происшествия сотрудница работала одна в помещении, где находились две персидские пантеры.

Из-за неблагоприятных погодных условий хищников в тот день держали внутри.

Обычно в сафари-парке стараются исключать ситуации, при которых сотрудники оказываются в одном помещении с опасными животными.

Почему в этот раз женщина находилась рядом с пантерами, пока неизвестно.

Не установлено также, напало ли на неё одно животное или оба.

Ситуацию осложняет отсутствие камер видеонаблюдения в помещении, где произошло нападение. Поэтому восстановить точную последовательность событий будет непросто.

Почти 40 лет работы в сафари-парке

Пострадавшая была одной из опытнейших сотрудниц Beekse Bergen.

Как уточнила администрация парка, с небольшими перерывами женщина проработала здесь почти 40 лет. Последние восемь лет она занималась уходом за пантерами.

Коллеги характеризуют её как человека, искренне преданного животным и своей работе.

В администрации сафари-парка заявили, что глубоко потрясены произошедшим.

«Мы, разумеется, чрезвычайно опечалены этой новостью и делаем всё возможное, чтобы поддержать её семью, коллег и других близких людей, а также при необходимости предоставить им дополнительную помощь», — говорится в заявлении Beekse Bergen.

Родственников женщины проинформировали о её состоянии.

Что будет с пантерами после нападения?

Несмотря на тяжесть происшествия, администрация сафари-парка не планирует менять условия содержания животных.

Сейчас пантеры находятся в открытой части вольера, уход за ними осуществляется в обычном порядке.

Представитель Beekse Bergen ранее заявил Omroep Brabant, что поведение животных, по предварительной оценке, соответствовало их природным инстинктам.

«Они были и остаются хищниками», — подчеркнул он.

Таким образом, никаких мер в отношении самих пантер пока не предусмотрено.

Начато расследование

Обстоятельства нападения изучают администрация сафари-парка и Инспекция труда Нидерландов.

Специалистам предстоит установить, почему опытная сотрудница оказалась в одном помещении с хищниками, были ли соблюдены правила безопасности и можно ли было предотвратить трагедию.

Парк продолжает работу в обычном режиме. Как пояснили в администрации, такое решение принято после консультаций с семьёй пострадавшей, которая всегда была предана своей работе и животным.

Состояние женщины остаётся критическим. Несмотря на усилия врачей, прогноз крайне неблагоприятный.