В Латвии вновь рассмотрят уголовное дело двух муниципальных полицейских, которые, согласно обвинению, заставили нетрезвого человека переставить припаркованный автомобиль, после чего один из них сообщил о пьяном водителе Госполиции, умолчав о собственном распоряжении. В результате мужчина лишился водительского удостоверения и автомобиля, что помешало ему работать. Верховный суд отменил оправдательный приговор полицейским и потребовал повторно оценить причиненный потерпевшему вред.

Видземский окружной суд 1 апреля 2027 года повторно рассмотрит уголовное дело двух муниципальных полицейских, обвиняемых в том, что они незаконно заставили находившегося в состоянии алкогольного опьянения человека сесть за руль, а затем допустили его задержание сотрудниками Госполиции.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на Верховный суд, заседание назначено на 10:00. Согласно судебному календарю, обвиняемыми по делу проходят Артур Павлов и Жанис Князев.

История началась во время патрулирования, когда двое муниципальных полицейских обнаружили автомобиль, припаркованный в месте, где стоянка была запрещена. В машине находился человек с явными признаками алкогольного опьянения.

Несмотря на его состояние, полицейские приказали ему переставить автомобиль в другое место. Согласно обвинению, такое распоряжение было незаконным. Мужчина выполнил требование сотрудников муниципальной полиции и сел за руль.

После этого один из полицейских сообщил коллегам из Государственной полиции, что человек управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. При этом, согласно материалам дела, он намеренно не рассказал о том, что водитель сел за руль именно по распоряжению муниципальных полицейских.

Второй обвиняемый, как следует из обвинения, не вмешался в происходящее и допустил действия своего коллеги.

В отношении водителя было начато производство по делу об административном правонарушении. У него изъяли водительское удостоверение и автомобиль. Из-за этого мужчина лишился возможности выполнять свои трудовые обязанности.

Первоначально Рижский городской суд признал обоих муниципальных полицейских виновными. Один был осужден за злоупотребление служебным положением, другой — за бездействие государственного должностного лица. Обоим назначили наказание в виде общественных работ.

Суд первой инстанции пришел к выводу, что действия полицейских причинили существенный вред охраняемым законом интересам потерпевшего. В частности, выполнение незаконного распоряжения создало угрозу жизни и здоровью как самого водителя, так и других людей, находившихся поблизости. Кроме того, в результате задержания сотрудниками Госполиции была ограничена свобода мужчины.

Однако Видземский окружной суд впоследствии отменил обвинительный приговор и оправдал обоих полицейских. Апелляционная инстанция не усмотрела необходимой причинно-следственной связи между действиями обвиняемых и причиненным потерпевшему вредом.

Окружной суд исходил из того, что мужчину задержали за неподчинение требованиям сотрудников Государственной полиции, а не непосредственно за выполнение распоряжения муниципального полицейского. Прокурор оспорил оправдательный приговор в кассационном порядке, после чего дело рассмотрел Верховный суд.

Департамент уголовных дел Верховного суда полностью отменил решение Видземского окружного суда, указав на противоречия в его выводах.

Верховный суд обратил внимание, что сотрудники Госполиции задержали мужчину на основании информации, переданной одним из обвиняемых. При этом полицейский умолчал о том, при каких обстоятельствах потерпевший оказался за рулем автомобиля.

По мнению Верховного суда, окружной суд не мог игнорировать эту связь, одновременно признавая установленные обстоятельства произошедшего. Кроме того, Верховный суд не согласился с выводом о том, что по делу отсутствовало существенное нарушение основных прав потерпевшего.

Суд напомнил, что в его практике необоснованное ограничение свободы уже признавалось существенным нарушением прав человека.

Отдельно Верховный суд подчеркнул, что отсутствие требования о денежной компенсации нематериального вреда не означает, что такого вреда не было. Не всякий нематериальный вред можно оценить в денежном выражении, поэтому отказ потерпевшего от требования компенсации не может служить основанием для отрицания нарушения его прав.

При повторном рассмотрении дела Видземскому окружному суду предстоит оценить все обстоятельства в совокупности.

В частности, необходимо установить, достигают ли продолжительность ограничения свободы потерпевшего, запрет на управление транспортными средствами и фактически созданная угроза безопасности дорожного движения уровня существенного вреда, необходимого для уголовной ответственности.

Таким образом, вопрос о виновности двух муниципальных полицейских остается открытым. Новое решение должно быть принято после повторной оценки обстоятельств дела с учетом указаний Верховного суда.