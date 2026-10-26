Жительница Латвии рассказала в социальных сетях о нападении ротвейлера, хозяин которого, по её словам, не только не пытался остановить собаку, но и угрожал натравить её повторно. Женщина утверждает, что после вызова полиции полчаса ждала помощи, однако экипаж так и не приехал.

О произошедшем на своей странице в Facebook сообщила Иева Маргевица (Ieva Margevica). По её словам, накануне она гуляла со своей собакой, которая, как обычно, находилась на поводке.

В какой-то момент агрессивно настроенный мужчина якобы спустил на них своего ротвейлера.

Женщина попыталась защитить и себя, и домашнего питомца от укусов, однако крупная собака сбила её с ног и начала волочить по земле.

«Я кричала, чтобы мужчина забрал свою собаку»

По словам пострадавшей, хозяин ротвейлера наблюдал за происходящим, но не предпринимал никаких попыток остановить животное.

«Я кричала, чтобы мужчина забрал свою собаку, но он никак не реагировал. Только смотрел, как пёс сбивает меня с ног и тащит по земле», — рассказала Маргевица.

Когда женщина заявила, что вызовет полицию, ситуация, по её утверждению, стала ещё более тревожной.

Вместо того чтобы успокоить животное, мужчина якобы пригрозил снова натравить на неё ротвейлера, чтобы тот её растерзал.

Потрясённая случившимся, женщина позвонила в полицию, несмотря на угрозы.

«Вы всё ещё там стоите? Идите домой»

Однако, как утверждает автор публикации, помощь так и не прибыла.

Женщина рассказывает, что после нападения оставалась на месте происшествия — избитая, испачканная землёй и находившаяся в шоковом состоянии.

Прошло около получаса, но полицейский экипаж не появился.

Тогда другая женщина, Эгия Лагановска, повторно связалась с полицией, чтобы выяснить причину задержки.

По словам Маргевицы, выяснилось, что экипаж даже не собирался выезжать на место происшествия.

Лишь после повторного обращения сотрудники полиции перезвонили пострадавшей.

«А вы всё ещё там стоите? Идите домой. Когда освободится какой-нибудь экипаж, мы его направим», — так женщина передаёт содержание разговора с полицией.

«А если он снова натравит собаку?»

Больше всего пострадавшую возмутило то, что, по её словам, полиция не отреагировала оперативно на сообщение об агрессивном мужчине и опасном животном.

Она опасалась, что хозяин ротвейлера может вернуться и снова спустить собаку.

«Мне было очень страшно. А что, если этот неадекватный мужчина снова натравит на меня собаку? Я чувствую себя незащищённой», — написала Маргевица.

Женщина также сообщила, что Эгия Лагановска проследовала за мужчиной и располагает фотографиями и видеозаписями.

По мнению пострадавшей, благодаря этим материалам установить личность владельца ротвейлера не составило бы большого труда.

При этом она признаёт, что у полиции есть и другие, более серьёзные дела. Однако задаётся вопросом, кто гарантирует, что в следующий раз агрессивный хозяин не натравит своего пса на другого человека.

Полиция пообещала разобраться

История вызвала обсуждение в социальных сетях. На публикацию отреагировал и официальный аккаунт Государственной полиции Латвии.

«Добрый вечер! Мы уточним ситуацию и сообщим вам как можно скорее», — говорится в ответе полиции.

Таким образом, правоохранительные органы пообещали выяснить обстоятельства происшествия. Однако в приведённом ответе пока нет объяснения, почему экипаж не прибыл на вызов.

«Ни разу виновного не нашли и не наказали»

Некоторые пользователи социальных сетей вспомнили недавний случай в скейт-парке на улице Барона, где перед мужчиной размахивали ножом.

«Реакция была идентичной. А здесь это просто собака», — написал пользователь.

Часть участников обсуждения поделилась собственным негативным опытом обращения в правоохранительные органы.

«За все те несколько раз, что я обращался в полицию, ни разу виновного не нашли и не наказали», — утверждает пользователь @crabonar.

Комментатор @realGints предложил даже задуматься о создании частной полиции, сославшись на существование подобной организации в хасидском квартале Нью-Йорка.

Другие пользователи советуют пострадавшей добиваться официального разбирательства.

«Я бы порекомендовал обратиться во влиятельную юридическую фирму и оказать давление на полицию, если инцидент был настолько ужасным, как описано», — написал пользователь @IknowAll21057.

В обсуждении встречаются и более резкие предложения о самостоятельной защите от агрессивных собак и их владельцев.

Кто защитит от следующего нападения?

История поднимает сразу два вопроса: ответственность владельцев собак за поведение своих животных и оперативность реагирования полиции на сообщения об угрозе здоровью людей.

При этом изложенные обстоятельства пока известны со слов предполагаемой пострадавшей. Независимого подтверждения факта нападения, характера полученных травм, угроз со стороны владельца ротвейлера и причин задержки полицейского экипажа в представленных материалах нет.

Неизвестно также, было ли впоследствии начато разбирательство и установлена ли личность мужчины.

Государственная полиция пообещала уточнить обстоятельства произошедшего.

Но главный вопрос, который задают и сама женщина, и участники обсуждения, остаётся открытым: насколько быстро человек может рассчитывать на помощь полиции, если ему угрожает реальная опасность?