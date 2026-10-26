Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Сладость или гадость» — латвийская полиция готовится ко Дню всех святых 14 2421

ЧП и криминал
Дата публикации: 26.10.2026
BB.LV

Фото Госполиции ЛР

Креативные маркетологи Госполиции используют любой повод для популяризации своего ведомства. Конечно, они не смогли пройти мимо Хэллоуина.

За неделю до праздника в полицейских соцсетях появилась служебная овчарка, притворившаяся призраком. Рядом — вырезанная тыква с зажжённой свечой внутри. Ждём полицейских, которые 31 октября будут стучаться в двери и требовать конфет?

Шутки шутками, но собака получилась симпатичная. А главное, благодаря таким фотосессиям полицейские воспринимаются как нормальные люди, а не как представители карательных органов.

Народ оценил фотографии: на Facebook за шесть часов появилось более трёх тысяч лайков, а в сети X — около трёхсот сердечек.

В комментариях мнения разделились. Меньшая часть пользователей, как обычно, возмущается:

«Неужели полиции больше нечем заняться, кроме как рекламировать праздники сатанистов?.. Выглядит так, будто в полиции работают бывшие актёры какого-то театра, дизайнеры одежды, несостоявшиеся преподавательницы туристического менеджмента, зоофилы и так далее.

Понятно, что профессиональное образование оказалось недоступным после закрытия полицейской академии. Чему можно научить на двухмесячных курсах? Только дубинкой бить „толпу“ — больше ничему».

Впрочем, большинство комментаторов в восторге от полицейского Хэллоуина. А вам нравится?

×
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
10
1
0
9
0
3

Оставить комментарий

(14)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Сабине Берзиня.
Изображение к статье: Паром MyStar
Изображение к статье: В нидерландском сафари-парке Beekse Bergen произошла трагедия.
Изображение к статье: Алкоголь, мёд и лекарства

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Одна из крупнейших банковских групп региона, Swedbank, проводит масштабную оптимизацию персонала.
Бизнес
Изображение к статье: Вино и сыр
Люблю!
Изображение к статье: Латвия не поддерживает введение обязательных ограничений на потребление энергоресурсов на уровне Европейского союза.
Бизнес
Изображение к статье: винтовка и патроны
Политика
Изображение к статье: Вилис Криштопанс
Политика
Изображение к статье: В спецназ любой ценой: французская комедия о самой неуклюжей полицейской
Культура &
Изображение к статье: Одна из крупнейших банковских групп региона, Swedbank, проводит масштабную оптимизацию персонала.
Бизнес
Изображение к статье: Вино и сыр
Люблю!
Изображение к статье: Латвия не поддерживает введение обязательных ограничений на потребление энергоресурсов на уровне Европейского союза.
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео