Креативные маркетологи Госполиции используют любой повод для популяризации своего ведомства. Конечно, они не смогли пройти мимо Хэллоуина.

За неделю до праздника в полицейских соцсетях появилась служебная овчарка, притворившаяся призраком. Рядом — вырезанная тыква с зажжённой свечой внутри. Ждём полицейских, которые 31 октября будут стучаться в двери и требовать конфет?

Шутки шутками, но собака получилась симпатичная. А главное, благодаря таким фотосессиям полицейские воспринимаются как нормальные люди, а не как представители карательных органов.

Народ оценил фотографии: на Facebook за шесть часов появилось более трёх тысяч лайков, а в сети X — около трёхсот сердечек.

В комментариях мнения разделились. Меньшая часть пользователей, как обычно, возмущается:

«Неужели полиции больше нечем заняться, кроме как рекламировать праздники сатанистов?.. Выглядит так, будто в полиции работают бывшие актёры какого-то театра, дизайнеры одежды, несостоявшиеся преподавательницы туристического менеджмента, зоофилы и так далее.

Понятно, что профессиональное образование оказалось недоступным после закрытия полицейской академии. Чему можно научить на двухмесячных курсах? Только дубинкой бить „толпу“ — больше ничему».

Впрочем, большинство комментаторов в восторге от полицейского Хэллоуина. А вам нравится?