Рейс FR9320 авиакомпании Ryanair, который направлялся из Италии в Ирландию, в полете передал аварийный сигнал, свидетельствуют данные сервиса Squawk 7700.

Самолет Boeing 737 вылетел около 9:50 по восточному времени (12:50 по латвийскому) из международного аэропорта Триеста в Италии в Дублин.

Над Уэльсом (Великобритания) около 15:20 мск рейс передал код 7700, который обозначает чрезвычайную ситуацию на борту. Позже самолет благополучно приземлился в Дублине.

Ранее, около 15:00 по латвийскому времени, тот же код передал другой рейс Ryanair, летевший из шотландского города Глазго в испанский Аликанте.

Аварийный сигнал экипаж подал над британским регионом Нортумберленд, после чего изменил курс на аэропорт в Ньюкасле, где и совершил посадку.

Сегодня был еще один аварийный сигнал – его подал Airbus A400M, принадлежащий британским военно-воздушным силам. Здесь тоже все обошлось. Причины тревоги командование ВВС не объяснило.