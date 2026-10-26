Государственная полиция Латвии сообщила, что пропавшая в Айзкраукле 16-летняя Сабине Берзиня (Sabīne Bērziņa) успешно найдена.

Ранее сотрудники Восточно-Земгальского участка Земгальского регионального управления Государственной полиции объявили в розыск девушку 2010 года рождения.

Однако уже 26 октября правоохранительные органы сообщили, что поиски завершились успешно.

«Пропавшая без вести Сабине Берзиня найдена! Спасибо каждому, кто делился информацией!» — говорится в обновлённом сообщении Государственной полиции.

Обстоятельства исчезновения девушки и подробности её обнаружения полиция не уточняет.