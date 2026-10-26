Государственная полиция Латвии сообщила, что пропавшая в Айзкраукле 16-летняя Сабине Берзиня (Sabīne Bērziņa) успешно найдена.
Ранее сотрудники Восточно-Земгальского участка Земгальского регионального управления Государственной полиции объявили в розыск девушку 2010 года рождения.
Однако уже 26 октября правоохранительные органы сообщили, что поиски завершились успешно.
«Пропавшая без вести Сабине Берзиня найдена! Спасибо каждому, кто делился информацией!» — говорится в обновлённом сообщении Государственной полиции.
Обстоятельства исчезновения девушки и подробности её обнаружения полиция не уточняет.
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