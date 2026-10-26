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Пропавшая в Айзкраукле 16-летняя девушка найдена: полиция поблагодарила жителей за помощь 0 657

ЧП и криминал
Дата публикации: 26.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сабине Берзиня.
ФОТО: Valsts policija

Государственная полиция Латвии сообщила, что пропавшая в Айзкраукле 16-летняя Сабине Берзиня (Sabīne Bērziņa) успешно найдена.

Ранее сотрудники Восточно-Земгальского участка Земгальского регионального управления Государственной полиции объявили в розыск девушку 2010 года рождения.

Однако уже 26 октября правоохранительные органы сообщили, что поиски завершились успешно.

«Пропавшая без вести Сабине Берзиня найдена! Спасибо каждому, кто делился информацией!» — говорится в обновлённом сообщении Государственной полиции.

Обстоятельства исчезновения девушки и подробности её обнаружения полиция не уточняет.

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Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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