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В Риге задержали пьяного водителя: 2,95 промилле и скорость 154 км/ч 0 1080

ЧП и криминал
Дата публикации: 26.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: водитель и авто
ФОТО: Youtube

В Риге полиция задержала 27-летнего водителя Audi, который в состоянии сильного алкогольного опьянения ехал со скоростью 154 км/ч на участке дороги, где разрешено не более 70 км/ч. Проверка показала 2,95 промилле алкоголя. В отношении мужчины начаты административный и уголовный процессы.

В Риге сотрудники Государственной полиции остановили водителя Audi, который не только превысил разрешенную скорость более чем вдвое, но и находился за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Как сообщили в Государственной полиции, нарушение было зафиксировано 22 октября вскоре после 23:00 во время повседневного контроля дорожного движения.

Полицейские заметили автомобиль Audi на Бривибас гатве, двигавшийся в направлении от улицы Юглас к улице Бергю. На участке, где максимально разрешенная скорость составляет 70 км/ч, автомобиль ехал со скоростью 154 км/ч. Таким образом, водитель превысил ограничение на 84 км/ч.

Сотрудники полиции остановили машину для проверки. Поведение водителя вызвало у полицейских подозрения, что он может находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Проверка концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе подтвердила эти подозрения: у мужчины 1999 года рождения было установлено опьянение в размере 2,95 промилле.

Водителя задержали и поместили в изолятор временного содержания.

За значительное превышение скорости полиция начала административный процесс, а за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения — уголовный.

В Государственной полиции напоминают, что превышение скорости и вождение в нетрезвом состоянии создают серьезную угрозу не только самому нарушителю, но и другим участникам дорожного движения.

Правоохранители призывают водителей соблюдать правила и помнить, что подобное поведение на дороге может привести к тяжелым последствиям.
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Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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