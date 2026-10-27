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Безумный Макс по-латвийски: полиция устроила погною за беглым грузовиком 0 1645

ЧП и криминал
Дата публикации: 27.10.2026
BB.LV

Латвийская погоня в интерпретации американского искусственного интеллекта.

ФОТО: BB.LV/AI

В минувшие выходные сотрудники Госполиции заметили грузовик MAN, водитель которого попытался сбежать. Его поймали и возбудили восемь административных процессов, сообщили bb.lv в Госполиции.

25 октября сотрудники полицейские заметили на улице Драудзибас в Эмбурге Елгавского края грузовой автомобиль MAN с полуприцепом, на котором перевозился экскаватор.

Полицейские решили остановить транспортное средство – включили мигалки, сирены и громкоговорители. Однако грузовик даже не притормозил.

При этом грузовик двигался посередине дороги, не позволяя полицейским его обогнать. В какой-то момент водитель заехал на частную территорию, но и там продолжил движение, не останавливаясь.

Во время погони полицейские срезали дорогу и выскочили навстречу грузовику. Лишь тогда водитель остановился и вышел из кабины.

На этом приключения не закончились. У беглеца не оказалось ни водительских прав, ни паспорта или ИД-карты.

Дальнейшее описывает полицейский протокол: «Мужчина проигнорировал законные требования и начал ходить в разные стороны, постепенно удаляясь от сотрудников полиции. Его предупредили, что за неподчинение он может быть задержан, а в случае сопротивления к нему могут применить специальные средства. В какой-то момент, воспользовавшись тем, что один из полицейских отошёл за телефоном, мужчина убежал».

Однако и полицейские оказались не лыком шиты – нарушителя догнали и заковали в наручники.

Любопытно, водитель был трезв. При осмотре полуприцепа грузовика MAN полицейские установили, что он нигде не зарегистрирован, не имеет регистрационного номера, страховки и техосмотра.

В отношении мужчины Государственная полиция начала аж восемь административных процессов. Плюс – за попытку скрыться от полиции водителю грозит штраф от 1200 до 2000 евро и лишение права управления транспортными средствами сроком на пять лет.

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#госполиция #водительские права
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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