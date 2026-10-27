Княжескую семью Монако потрясла неожиданная трагедия. В воскресенье, 25 октября, в одном из парков княжества обнаружили тело 29-летнего Антуана де Масси — родственника правящего князя Альбера II.

Полиция задержала мужчину, который незадолго до смерти находился рядом с погибшим. Однако следователи пока не могут сказать, что именно произошло.

Обстоятельства гибели молодого человека расследует прокуратура Монако. О случившемся сообщили Reuters и французские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы княжества.

Не пришёл на семейный обед

История началась в воскресенье, когда Антуан де Масси не появился на запланированном семейном обеде.

Родственники забеспокоились, поскольку молодой человек не выходил на связь. Один из членов семьи обратился в полицию, после чего начались поиски.

Через несколько часов тело Антуана обнаружили в зелёной зоне неподалёку от бульвара Ларвотто, в престижном прибрежном районе Монако. По информации местных СМИ, это произошло в районе виллы Собер (Villa Sauber).

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Прокуратура начала расследование для установления причины смерти.

Камеры наблюдения помогли найти неизвестного мужчину

Во время изучения записей с камер видеонаблюдения следователи обнаружили, что незадолго до смерти Антуан находился в компании мужчины.

Правоохранителям удалось установить его личность. В понедельник, 26 октября, мужчину задержали для допроса.

Генеральный прокурор Монако Стефан Тибо пояснил, что расследование первоначально было направлено исключительно на выяснение причины смерти. Однако после изучения видеозаписей его процессуальные рамки расширили, чтобы установить обстоятельства встречи погибшего с задержанным.

По данным французских СМИ, задержанный является гражданином Украины, проживающим в Монако. При этом прокуратура отказалась комментировать сведения о его гражданстве.

Следствие подчёркивает, что причастность мужчины к гибели Антуана де Масси не установлена.

Рассматриваются различные версии, включая несчастный случай.

Последние часы перед смертью

Французские издания также сообщили об обстоятельствах, которые могли предшествовать трагедии.

По информации источников СМИ, в ночь с субботы на воскресенье Антуана якобы видели выходящим из одного из ночных клубов Монако. Утверждается, что молодой человек шёл нетвёрдой походкой.

Однако официального подтверждения этих сведений нет.

Прокуратура пока не сообщила, обнаружены ли признаки насильственной смерти и что показали первоначальные судебно-медицинские исследования.

Следователи продолжают восстанавливать события последних часов жизни молодого человека.

Кем был Антуан де Масси?

Антуан принадлежал к княжеской семье Монако и был дальним родственником правящего князя Альбера II.

Он приходился внуком принцессе Антуанетте — старшей сестре князя Ренье III, отца нынешнего правителя Монако.

Его отцом был барон Кристиан де Масси, двоюродный брат Альбера II.

Антуан увлекался теннисом с раннего детства. В юности он тренировался во Флориде и мечтал представлять Монако на международных соревнованиях.

Теннис занимал особое место в истории его семьи. Его тётя Элизабет-Анн де Масси много лет руководила Теннисной федерацией Монако и клубом Monte-Carlo Country Club.

В настоящее время эти традиции продолжает его родственница Мелани-Антуанетта де Масси.

Князь Альбер и принцесса Шарлен выразили соболезнования

В понедельник, 26 октября, княжеский дворец Монако официально подтвердил смерть Антуана де Масси.

Князь Альбер II и его супруга Шарлен выразили глубокую скорбь и соболезнования семье погибшего.

В заявлении дворца особо отмечалась любовь молодого человека к теннису и его принадлежность к семье, сыгравшей заметную роль в развитии этого вида спорта в княжестве.

Трагедия произошла неожиданно и вызвала широкий резонанс в Монако.

По состоянию на 27 октября официальная причина смерти Антуана де Масси не установлена. Полиция продолжает расследование, а прокуратура не исключает ни одну из рассматриваемых версий, в том числе несчастный случай.