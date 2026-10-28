Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в среду, 28 октября, проводит следственные действия в рамках уголовного процесса, начатого Европейской прокуратурой (EPPO).

Дело связано с предполагаемыми преступлениями, затрагивающими финансовые интересы Европейского союза. При этом подробности расследования пока не раскрываются.

Информацию о проведении следственных действий подтвердили в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.

Расследование началось ещё в феврале

По информации KNAB, Европейская прокуратура возбудила уголовное дело 11 февраля 2026 года.

Основанием послужили сведения, переданные латвийским антикоррупционным ведомством.

Теперь, спустя более восьми месяцев после начала уголовного процесса, KNAB проводит следственные действия в рамках этого расследования.

В бюро подтвердили, что дело касается предполагаемых преступных деяний, затрагивающих финансовые интересы Европейского союза.

Однако конкретные обстоятельства дела пока остаются неизвестными.

В частности, не сообщается, какие организации или лица фигурируют в расследовании, о каких суммах идёт речь и какие именно действия проводят следователи.

KNAB отправляет за подробностями в Европейскую прокуратуру

Представители латвийского антикоррупционного ведомства отказались раскрывать дополнительную информацию, предложив журналистам обращаться непосредственно в Европейскую прокуратуру.

Однако агентству LETA пока не удалось получить комментарий EPPO.

Таким образом, на данный момент официально подтверждены лишь сам факт проведения следственных действий, дата начала уголовного процесса и его связь с возможным ущербом финансовым интересам ЕС.

Какие преступления расследует Европейская прокуратура?

Европейская прокуратура — независимый орган Европейского союза, отвечающий за расследование преступлений против финансовых интересов ЕС, уголовное преследование подозреваемых и передачу соответствующих дел в суд.

К её компетенции относятся, в частности, мошенничество с европейскими средствами, коррупционные преступления, отмывание денег и определённые схемы трансграничного мошенничества с налогом на добавленную стоимость.

В последнем случае речь идёт о преступных схемах, причиняющих ущерб на сумму свыше 10 миллионов евро.

При этом пока нет подтверждения, к какой именно категории относится расследование, по которому KNAB проводит следственные действия 28 октября.

Также не уточняется, связаны ли предполагаемые нарушения с европейскими фондами, государственными закупками или другими финансовыми операциями.

Дополнительная информация может появиться после официальных разъяснений Европейской прокуратуры.