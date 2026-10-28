Поздно вечером в понедельник на железнодорожной линии Елгава — Рига произошла смертельная авария. Между остановками «Тирайне» и «Туриба» пассажирский поезд сбил молодую девушку, находившуюся на путях. Несмотря на экстренное торможение, избежать столкновения не удалось. Полиция начала уголовный процесс.

Трагедия произошла около 23:00, когда последний поезд из Елгавы направлялся в Ригу, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

Жители Тирайне и Марупе, проживающие неподалеку от железнодорожной линии, услышали звуковые сигналы поезда, а вскоре после этого — сирены оперативных служб.

В районе улицы Дзелзцеля и Елгавского шоссе собрались сотрудники экстренных служб. Люди, вышедшие из домов, увидели, что возле железнодорожных путей работают спасатели и полиция.

Вскоре выяснилось, что поезд сбил человека. В Государственной полиции подтвердили гибель молодой девушки, однако ее точный возраст не назвали.

Машинист пытался предотвратить столкновение

По информации пассажирского перевозчика Vivi, девушка находилась непосредственно на железнодорожных путях между остановками «Тирайне» и «Туриба».

Машинист заметил человека, подал предупреждающий звуковой сигнал и применил экстренное торможение. Однако остановить состав вовремя не удалось.

«На маршруте Елгава — Рига произошло происшествие, в котором пострадал один человек. Он находился на путях между остановками „Тирайне“ и „Туриба“. В тот момент машинист поезда, разумеется, применил экстренное торможение и подал звуковой сигнал, однако избежать столкновения не удалось», — рассказала представитель Vivi Даце Залдате-Розентале.

Полученные девушкой травмы оказались смертельными.

Почему девушка оказалась на путях?

Обстоятельства происшествия пока остаются невыясненными. По предварительной информации, девушка находилась на железнодорожных путях вне разрешенного места перехода.

Местные жители рассказали журналистам, что помнят и другие несчастные случаи на этом участке железной дороги. Ранее трагедии происходили в том числе из-за невнимательности людей при пересечении путей на оборудованных переходах.

Однако нынешний случай отличается тем, что погибшая, предположительно, находилась там, где пешеходам запрещено ходить. Пока неизвестно, почему она оказалась на путях в темное время суток и успела ли заметить приближающийся поезд.

Государственная полиция начала уголовный процесс, в рамках которого предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

Следователи должны выяснить, стало ли причиной трагедии случайное нарушение правил безопасности или девушка оказалась на путях сознательно. Окончательных выводов о причинах происшествия пока нет.