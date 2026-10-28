Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) провело следственные действия в отношении советника премьер-министра Латвии Андриса Кулбергса, новоизбранного депутата Сейма Мартиньша Бренциса («Объединённый список»). Он задержан, подтвердили в бюро премьер-министра.

В среду Бренч не появился на работе и оказался недоступен для связи. Журналисты LETA также попытались ему позвонить, однако телефон советника был выключен.

Ранее KNAB подтвердило проведение процессуальных действий по уголовному делу, возбуждённому Европейской прокуратурой (EPPO) 11 февраля этого года. Расследование связано с предполагаемыми преступлениями, затрагивающими финансовые интересы Европейского союза.

За дополнительной информацией KNAB предложило обращаться в Европейскую прокуратуру, однако получить комментарий EPPO BB.lv пока не удалось.

Премьер-министр Андрис Кулбергс сообщил журналистам, что узнал о происходящем только утром 28 октября и пока не располагает подробностями расследования.

«Я узнал об этом только сегодня утром. Насколько понимаю, речь идёт о процессуальных действиях Европейской прокуратуры. Более подробной информации у меня нет, поэтому сейчас я не могу это комментировать. Пусть правоохранительные органы делают свою работу», — заявил глава правительства.

При этом Кулбергс подчеркнул, что Бренцис уже отстранён от исполнения обязанностей советника премьер-министра.

По словам главы правительства, если расследование установит ответственность кого-либо из сотрудников его бюро, соответствующие решения будут приняты незамедлительно.

«Если кто-то в моём бюро должен будет понести ответственность, мы немедленно примем необходимые меры со своей стороны», — сказал премьер.

Кулбергс также отметил, что пока речь идёт исключительно о процессуальных действиях, а подробности уголовного дела ему неизвестны.

Насколько известно премьер-министру, расследование касается предыдущей деятельности Бренциса, а не его нынешней работы в качестве советника главы правительства.

От дальнейших комментариев Кулбергс воздержался, сославшись на то, что следственные органы продолжают собирать информацию.

Мартиньш Бренцис избран депутатом Сейма 15-го созыва от «Объединённого списка». Ранее он занимал руководящие должности в Центральном агентстве финансов и договоров (CFLA).

Европейская прокуратура занимается расследованием преступлений, наносящих ущерб финансовым интересам ЕС, поддержанием государственного обвинения и передачей соответствующих дел в суд.

К её компетенции относятся различные виды мошенничества, в том числе махинации с НДС при ущербе свыше 10 миллионов евро, отмывание преступных доходов, коррупция и другие преступления.