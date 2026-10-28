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Полиция Латвии вооружится искусственным интеллектом: на борьбу с преступностью выделен миллион евро 0 122

ЧП и криминал
Дата публикации: 28.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Полиция Латвии и искусственный интеллект
ФОТО: BB.LV/AI

Латвийская полиция совместно с коллегами из Эстонии и Литвы разрабатывает новые инструменты искусственного интеллекта для борьбы с организованной преступностью, терроризмом и сексуальной эксплуатацией детей.

Специальные цифровые системы смогут обрабатывать огромные массивы информации и помогать следователям находить связи, которые сложно обнаружить при обычном анализе данных. На реализацию проекта выделено более миллиона евро.

Как сообщает Государственная полиция Латвии, международный проект стартовал 1 марта 2026 года и продлится до 30 сентября 2027 года. Его финансирование осуществляется при поддержке Фонда внутренней безопасности Европейского союза.

Искусственный интеллект поможет расследовать преступления

Главная цель проекта — создание комплекса цифровых инструментов, способных обрабатывать и анализировать большие объёмы информации в ходе оперативной и следственной работы.

Новые технологии предполагается использовать для борьбы с организованной преступностью, сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних, распространением материалов сексуального насилия над детьми и терроризмом.

Разрабатываемые системы смогут анализировать информацию из различных открытых и закрытых источников.

Особое внимание уделят работе с языками, распространёнными в Балтийском регионе. Это позволит правоохранительным органам эффективнее обрабатывать информацию, поступающую из разных стран.

Предполагается, что использование искусственного интеллекта поможет ускорить анализ цифровых данных и повысить результативность расследований.

Над проектом работают три страны Балтии

В разработке новых технологий участвуют специалисты правоохранительных органов и эксперты по искусственному интеллекту из Латвии, Литвы и Эстонии.

Латвию представляют Управление по борьбе с киберпреступностью Главного управления криминальной полиции и Латвийский университет.

Со стороны Эстонии участвует Бюро по борьбе с киберпреступностью Национальной криминальной полиции Департамента полиции и погранохраны.

Литву представляет Бюро криминальной полиции.

Объединение усилий трёх стран должно позволить создать инструменты, учитывающие особенности преступной деятельности и цифровой среды Балтийского региона.

Закупят мощные серверы

В рамках проекта предусмотрена не только разработка программного обеспечения, но и модернизация технической инфраструктуры.

В частности, планируется приобрести высокопроизводительное серверное оборудование, необходимое для обработки больших массивов цифровых данных.

Новые инструменты будут проходить тестирование, прежде чем их начнут использовать в практической работе правоохранительных органов.

Кроме того, запланирован международный семинар с участием специалистов трёх стран Балтии. Его посвятят обмену опытом применения искусственного интеллекта в полицейской работе.

Сколько стоит проект

Общий бюджет

1 010 256 €

Финансирование ЕС

757 692 €

75% — средства ЕС

25% — бюджет Латвии

Из государственного бюджета Латвии предусмотрено 252 564 евро.

Проект реализуется в рамках программы Фонда внутренней безопасности ЕС на 2021–2027 годы. Ответственным учреждением выступает Государственная полиция Латвии, а партнёром по сотрудничеству — Латвийский университет.

Когда новые технологии появятся у полиции?

Реализация проекта рассчитана до 30 сентября 2027 года.

За это время участники должны разработать и испытать цифровые инструменты, приобрести необходимое оборудование и обменяться практическим опытом использования искусственного интеллекта.

В перспективе новые системы должны помочь полиции быстрее обрабатывать цифровые доказательства и выявлять информацию, имеющую значение для расследования тяжких преступлений. При этом в опубликованном описании проекта пока не уточняется, какие именно алгоритмы будут применяться и когда разработанные инструменты начнут использоваться в повседневной следственной работе.

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#терроризм #полиция #Латвия #искусственный интеллект #технологии
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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