Необычное дорожно-транспортное происшествие произошло в столице Эстонии. Робот-доставщик выехал на пешеходный переход перед городским автобусом, вынудив водителя резко затормозить. В результате пострадали пассажиры, а сам робот спокойно продолжил путь.

Инцидент произошёл вечером 26 октября в Таллине. Как сообщает эстонский портал ERR, робот-курьер выехал на регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора.

В этот момент к переходу приближался городской автобус. Чтобы избежать столкновения с роботом, водитель был вынужден применить экстренное торможение.

Из-за резкой остановки несколько пассажиров потеряли равновесие и упали. По предварительным данным, травмы получили до девяти человек.

Сам робот-доставщик после происшествия не остановился и продолжил движение по своему маршруту.

Обстоятельства аварии выясняет полиция. В частности, предстоит установить, почему автоматизированное устройство выехало на переход на красный свет и кто должен нести ответственность за последствия его действий.

Происшествие вновь поднимает вопрос о безопасности автономных роботов-доставщиков, которые всё чаще появляются на улицах европейских городов. В отличие от обычных участников дорожного движения, такие устройства передвигаются с помощью автоматизированных систем, а потому определение ответственности за их ошибки может оказаться непростой задачей.