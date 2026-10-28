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Робот-курьер устроил ДТП в Таллине: девять человек пострадали, а виновник уехал с места аварии 1 1281

ЧП и криминал
Дата публикации: 28.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: ДТП с роботом-курьером
ФОТО: BB.LV/AI

Необычное дорожно-транспортное происшествие произошло в столице Эстонии. Робот-доставщик выехал на пешеходный переход перед городским автобусом, вынудив водителя резко затормозить. В результате пострадали пассажиры, а сам робот спокойно продолжил путь.

Инцидент произошёл вечером 26 октября в Таллине. Как сообщает эстонский портал ERR, робот-курьер выехал на регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора.

В этот момент к переходу приближался городской автобус. Чтобы избежать столкновения с роботом, водитель был вынужден применить экстренное торможение.

Из-за резкой остановки несколько пассажиров потеряли равновесие и упали. По предварительным данным, травмы получили до девяти человек.

Сам робот-доставщик после происшествия не остановился и продолжил движение по своему маршруту.

Обстоятельства аварии выясняет полиция. В частности, предстоит установить, почему автоматизированное устройство выехало на переход на красный свет и кто должен нести ответственность за последствия его действий.

Происшествие вновь поднимает вопрос о безопасности автономных роботов-доставщиков, которые всё чаще появляются на улицах европейских городов. В отличие от обычных участников дорожного движения, такие устройства передвигаются с помощью автоматизированных систем, а потому определение ответственности за их ошибки может оказаться непростой задачей.

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#транспорт #ДТП #безопасность #Таллин
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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