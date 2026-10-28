В Тукумсе пожар в одноэтажном частном доме унес жизнь пожилой женщины, которая периодически снимала это жилье на протяжении нескольких лет. Первой неладное заметила соседка, однако к моменту прибытия спасателей было уже слишком поздно. Как выяснилось, в доме отсутствовал детектор дыма.

Соседка первой заметила подозрительный дым

Пожар произошел в одноэтажном частном доме в Тукумсе. На место прибыли несколько экипажей оперативных служб, автомобили которых заняли одну из полос проезжей части, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

Когда журналисты приехали к месту происшествия, открытого огня уже не было, но пожарные продолжали работать. В доме оказались выбиты окна, помещения были покрыты копотью, а на газоне лежали обгоревшие вещи. К сожалению, пожар закончился гибелью человека.

Первой признаки беды заметила соседка по имени Зане. Женщина развешивала белье на втором этаже своего дома, когда увидела необычный дым, выходивший из дымохода соседнего здания и постепенно заполнявший помещения. Она попыталась позвать хозяина дома, но никто не ответил. Тогда Зане позвонила ему по телефону.

Выяснилось, что владельца в тот момент дома не было. Однако внутри должна была находиться пожилая квартирантка.

Соседка и хозяин дома связались с пожарными.

Спасатели приехали за несколько минут, но женщину спасти не удалось

Оперативные службы прибыли вскоре после вызова. Пожарные приступили к тушению и поиску человека, который мог оставаться внутри здания. Из горящего дома вынесли пожилую женщину, однако признаков жизни у нее уже не было.

Владелец недвижимости, с которым журналисты поговорили на месте происшествия, был заметно потрясен случившимся и отказался давать интервью перед камерой. Он рассказал, что погибшая на протяжении нескольких лет время от времени проживала в его доме. По словам мужчины, квартирантка никогда не доставляла ему проблем.

Когда журналисты спросили, что могло стать причиной пожара, хозяин предположил, что женщина могла уснуть с зажженной сигаретой.

Однако это лишь его предположение. Официальная причина возгорания пока не установлена.

В доме не было детектора дыма

Пожар нанес зданию серьезный ущерб. По словам очевидцев, практически все имущество внутри оказалось повреждено огнем, копотью или водой, использованной при тушении.

Но самое трагичное обстоятельство — гибель женщины, которую, возможно, удалось бы предупредить об опасности раньше.

Как выяснилось, в доме не был установлен детектор дыма. Это небольшое устройство реагирует на появление дыма и подает громкий звуковой сигнал еще на ранней стадии пожара.

В данном случае детектор мог бы разбудить спящую женщину или раньше привлечь внимание соседей. Однако утверждать, что он гарантированно предотвратил бы гибель человека, невозможно.

Пожарные вновь напоминают жителям о необходимости устанавливать и регулярно проверять дымовые извещатели.

Трагедия в Тукумсе показывает, насколько важны первые минуты пожара: даже быстрое прибытие спасателей не всегда позволяет сохранить жизнь человеку, если возгорание обнаружено слишком поздно.