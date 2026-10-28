В окрестностях Кекавы попытка остановить опасного водителя закончилась серьезной аварией. 71-летний мужчина, у которого ранее уже отобрали права за вождение в нетрезвом виде, на большой скорости врезался в автомобиль другого водителя. Пострадавший Эдгар рассказал, как обычная поездка под музыку Bon Jovi едва не обернулась трагедией,.

В понедельник вечером жители Кекавы заметили на дороге внедорожник Volvo, водитель которого совершал опасные маневры. Заподозрив, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения, очевидцы сообщили об этом полиции и продолжили следовать за автомобилем сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

Водитель Volvo попытался скрыться, значительно увеличив скорость. Однако возле поселка Меллупи, неподалеку от границы Олайнского края, его поездка закончилась столкновением с другим автомобилем той же марки.

За рулем белого Volvo находился Эдгар, который в тот момент спокойно ехал по своим делам и слушал музыку.

«Он уже несся вот так… А я спокойно ехал, сижу, слушаю Bon Jovi… Вдруг кто-то — бац! Неизвестно откуда взялся…» — вспоминает мужчина.

«Задняя часть машины разбита вдребезги»

По словам Эдгара, он собирался повернуть направо и уже включил указатель поворота, когда сзади в его автомобиль на большой скорости врезался внедорожник. Удар оказался настолько сильным, что задняя часть машины была серьезно повреждена, а водительское сиденье сломалось.

«Он ехал с бешеной скоростью. Может быть, даже 150 или 140 км/ч… Я уже собирался повернуть направо, включил поворотник и получил сильнейший удар сзади», — рассказал Эдгар.

Названная им скорость является личной оценкой очевидца, а не результатом официальных измерений.

Несмотря на серьезные повреждения автомобиля, сам мужчина избежал тяжелых последствий.

«Задняя часть машины разбита вдребезги, сиденье выломалось. Я был пристегнут — со мной все в порядке», — отметил он.

Очевидцы не дали водителю скрыться

Вскоре после столкновения к месту аварии подъехали люди, которые ранее заметили опасное вождение внедорожника и следовали за ним. Они заблокировали поврежденный Volvo, чтобы его водитель не смог продолжить движение, и подошли к мужчине.

По словам Эдгара, у виновника столкновения были синяки под глазами и другие ушибы. Кроме того, от него сильно пахло алкоголем.

Прибывшие медики осмотрели водителя. После непродолжительного пребывания в машине скорой помощи мужчину под руки сопроводили к полицейскому автомобилю.

За рулем оказался 71-летний мужчина, уже лишенный прав

Проверка показала, что у 71-летнего водителя было 1,48 промилле алкоголя.

Выяснилось и другое обстоятельство: мужчина вообще не имел права управлять автомобилем. Ранее его уже лишили водительских прав за езду в нетрезвом виде. Таким образом, новое нарушение произошло после того, как водитель уже был наказан за аналогичный проступок.

С учетом обстоятельств происшествия мужчину поместили в изолятор временного содержания. Дальнейшие процессуальные решения будут приняты после оценки материалов дела.

«Желаю всем вообще не употреблять алкоголь»

Для Эдгара столкновение стало неожиданным и неприятным испытанием. Его автомобиль получил серьезные повреждения, однако благодаря пристегнутому ремню безопасности мужчина не пострадал серьезно.

После случившегося он обратился к другим участникам дорожного движения с простым пожеланием:

«Желаю всем ездить правильно, осторожно и вообще не употреблять алкоголь».

Происшествие под Кекавой вновь показало, насколько опасным может оказаться пьяный водитель, особенно если он пытается скрыться и развивает высокую скорость. В этот раз, несмотря на силу столкновения, удалось избежать тяжелых травм.